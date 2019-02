Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

MOZ

Bernau (MOZ) Am Montag meldete die Polizei in Bernau zwei Ladendiebstähle. Gegen 12 Uhr wollte ein Mann in einem Markt im Ortsteil Schönow ein Getränk bezahlen. Zeugen hatten jedoch gesehen, dass er zuvor weitere Artikel eingesteckt hatte. Auf die Aufforderung, seinen Rucksack zu öffnen, reagierte er abweisend. Trotz der Versuche, den Mann aufzuhalten, gelang es diesem zu flüchten und in ein schwarzes Auto mit Bernauer Kennzeichen zu springen. Polizisten nahmen eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls auf und konnten bei ihren Ermittlungen einen 27-jährigen Barnimer als Tatverdächtigen identifizieren.

Einen weiteren Ladendieb machten Angestellte eines Marktes in der Börnicker Chaussee dingfest. Der 21-Jährige hatte Spirituosen in seinen Rucksack verstaut und wollte anschließend, ohne zu bezahlen, den Markt verlassen. Darauf angesprochen, stieß er einen Angestellten beiseite und flüchtete. Weitere Mitarbeiter konnten den Delinquenten jedoch in unmittelbarer Nähe des Marktes stellen. Er wurde trotz Gegenwehr der Polizei übergeben.

Beide Männer werden sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten müssen.