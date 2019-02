Heftiger Disput um Herzhorner Weg

Nadja Voigt

Prädikow (MOZ) Die bauliche Instandsetzung des Herzhorner Wegs hat die Gemeindevertreter von Prötzel auf ihrer Sitzung am Montag im Gemeindehaus in Harnekop beschäftigt. Seit Jahren ist der sanierungsbedürftige Weg Thema. Und seit Jahren würden die Anwohner Verständnis zeigen und zurückstecken, so Ortsvorsteher Andreas Behnen. Damit soll nun Schluss sein.

Nachdem im vergangenen Jahr kein wirtschaftliches Angebot eingegangen war für die Instandsetzung der gepflasterten Strecke und das Überziehen der anschließenden, geschotterten Strecke mit einer Asphaltdecke – dafür rief eine Firma über 90 000 Euro auf – sollte es nun in diesem Jahr losgehen. Allerdings wurde der Beschluss von der Amtsverwaltung nicht umgesetzt, weil zeitgleich das Angebot eines Windkraftanlagenbauers einging, sich an der Sanierung zu beteiligen.

Diese Entscheidung, die Helge Suhr als Leiter des Bauamtes rechtfertigte, gleichzeitig aber um Verständnis dafür bat, warum er den Beschluss nicht umgesetzt hat, zog den Unmut einiger Gemeindevertreter auf sich. Zuallererst des Prädikower Ortsvorstehers Andreas Behnen. „Da wurden die Bürger behumst“, sagte Simona Koß (SPD) eindringlich in Richtung Verwaltung: „Wir sind die Legislative, Sie sind die Exekutive.“ Olaf Kaupat (CDU), Gemeindevertreter aus Prötzel, wurde noch deutlicher und warf dem Bauamtsleiter vor, „selbstherrlich“ eine Entscheidung getroffen zu haben. „Wenn die Gemeindevertretung einen Beschluss fasst, haben sie ihn umzusetzen.“

Carl Gremse, Gemeindevertreter aus Prädikow, erinnerte daran, in den Planungen zu differenzieren, über welchen Teil des Weges man spreche. „Ich denke, den Bürgern ist nicht an einer Schnellverbindung nach Herzhorn gelegen“, so Gremse. Allerdings, wandte Helge Suhr ein, sei es den Bürgern sicher auch nicht zu vermitteln, den Weg nun vor dem Bau der Windkraftanlagen zu machen. Denn dann würden in der Bauphase hunderte Lkw dort entlang rollen. Bei den derzeit geplanten drei Anlagen wisse die Verwaltung, das sie ab Ende 2019 gebaut werden und bis Mai 2020 fertiggestellt werden sollen. Dann würde die Instandsetzung erfolgen. Die Kosten würde der Windkraftanlagenbauer übernehmen und die Gemeinde solle einen Zuschuss leisten. Die genaue Höhe wurde jedoch nicht genannt.