MOZ

Schöneiche (MOZ) Zwei Jahre vor dem großen Jubiläum, dem 50., will die Schöneicher Kita Heupferdchen am Freitag zum erstem Mal Geburtstag feiern. Wie Kita-Leiterin Christiane Klein-Ungethüm ankündigt, beginnt aus diesem Anlass um 15 Uhr ein Tag der offenen Tür. Eingeladen sind Eltern, die sich die Kita anschauen möchten, mit ihren Kindern, aber auch ehemalige Mitarbeiter und einstige Kita-Kinder. Das Konzept des Hauses wird vorgestellt, es gibt Rundgänge und wer mag, kann in der Kita-Chronik blättern.

Am Sonntag folgt eine weitere Premiere: Zum ersten Mal veranstaltet die Kita einen Trödelmarkt mit Angeboten für Groß und Klein. Von 9 bis 14 Uhr wird dazu auf den Edeka-Parkplatz eingeladen. Der Erlös soll der Schöneicher Kita und ihrem Paten-Kindergarten im Himalaya zugute kommen.

Tag der offenen Tür am Freitag ab 15 Uhr, Heuweg 79; Flohmarkt am Sonntag, 9 bis 14 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz