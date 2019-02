Tante-Emma-Laden kommt als Bauzirkus

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Fünf Jahre nach der Schließung des Ladens am Golzower Dorfplatz nimmt die Gemeinde erneut Anlauf, um die Vor-Ort-Versorgung in Golzow zu organisieren. 2014 hatte Melanie Engel ihren Laden, den sie sieben Jahre lang als Einkaufsquelle und Begegnungsstätte betrieben hatte, geschlossen. Die Gemeindevertretung und insbesondere Bürgermeister Frank Schütz (CDU) hatte in dieser Frage nicht locker gelassen. Im Sommer 2017 hatte die Golzower beschlossen, eine Konzeptanalyse für einen „quartiernahen Lebensmittelmarkt“ erstellen zu lassen. Zugleich wurden immer wieder mögliche Partner angesprochen. Mit der Technischen Universität Darmstadt und der Initiative „Bauzirkus“ soll Ende April der Versuch eines Regionalregals und einer Direktvermarktung im und neben dem Gemeindezentrum Golzow getestet werden, informieren Bürgermeister Frank Schütz und Christoph Muth von der Uni Darmstadt. Der Bauzirkus besteht aus einer Gruppe handwerkender Architekten und sozialarbeitender Handwerker, die bereits in einigen Orten Deutschlands soziale Projekte realisiert haben.

Unter dem Motto „Golzow 2019 – Gemeinschaffen“ geht es in den nächsten Wochen zunächst darum, mit Golzowern ins Gespräch zu kommen. „Wir wollen nicht etwas aufbauen, das nicht vom Dorf getragen wird. Wir wollen wissen, was die Golzower erwarten und beitragen können“, erklärt Christoph Muth. Dazu werden vom 24. April bis zum 1. Mai ungefähr 20 bis 30 Studenten nach Golzow kommen. Sie werden dort, also bei Golzowern, wohnen und deren Lebensart erfahren. Vorgesehen sind Oderbruch-Rundfahrt mit Besuch des Oderbruchmuseums Altranft und Besuche bei regionalen Produzenten am 25. und 26. April. Am 27. und 28. April kommt der Bauzirkus zum Zuge. Mit Hilfe von Golzowern gibt es ein „Bauseminar“, dem sich am 29. und 30. April ein 48-Stunden-Projekt anschließt, bei dem der Dorfladen getestet wird.

„Wir haben für das Vorhaben auch erste Partner gewonnen“, informiert Frank Schütz. Dazu gehören der Biohof Zielke, der Verein pro Agro, die IHK und die Landwirtschaft Golzow. Gesucht werden noch Pateneltern für die Studenten, die Quartier geben, ein Fahrrad leihen und etwas Heimatkunde vermitteln. In einem zweiten Schritt soll dann der Dorfladen entwickelt werden, wozu ein Raum im Gemeindezentrum als auch der sich anschließende Außenbereich genutzt werden könnte, so Schütz.

Die Gemeinde selbst will eine Wohnung zur Verfügung stellen, die von den Studenten während ihrer Studienaufenthalte in Golzow genutzt werden kann.

Denn schon im Mai werden Studenten von der TU Berlin erwartet. Die Architektur-Studenten werden von Golzow aus das südliche Oderbruch mit dem Fahrrad untersuchen. Ziel ist es, Architektur und Städtebau der Dörfer zu vergleichen. Dabei werden die Dorfformen analysiert, die historische Entwicklung auf Plänen gezeichnet, die Strukturen und Typologien der Wohngebiete erforscht und kartiert. Die Geschichten und Erinnerungen der Einwohner dienen den Studenten dabei als reichhaltige Quellen für eigene Entwicklungsmodelle.