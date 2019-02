Kriminalität in Berlin - Statistik für 2018 wird vorgestellt

dpa

Berlin (dpa) Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik stellen heute die Kriminalitätsstatistik der Hauptstadt für das vergangene Jahr vor.

Bekannt ist bereits, dass es 2018 bei vielen Delikten der Alltagskriminalität einen weiteren Rückgang gab. Das betraf Taschendiebstähle und Einbrüche in Häuser sowie Fahrraddiebstähle und Autodiebstähle. In diesen Bereichen hatte die Polizei in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen.

Einige Zahlen, etwa von Raubüberfällen und Körperverletzungen, sind 2018 nach früheren Angaben der Polizei ähnlich geblieben. Einen Anstieg gab es bei Ladendiebstählen und Kellereinbrüchen. Gestiegen ist auch die Zahl der erfassten Gewaltdelikte gegen Polizisten. Im Vorjahr 2017 waren 520 437 Straftaten registriert worden. Die Aufklärungsquote lag bei 44,2 Prozent.

Die Kriminalstatistik gibt nur die registrierten Verbrechen wieder. Taten wie Morde, Überfälle, Einbrüche und Autodiebstähle werden zu einem sehr großen Teil statistisch erfasst, weil die Opfer sich fast alle bei der Polizei melden. Die allermeisten Drogendelikte, Ladendiebstähle und Beleidigungen werden aber kaum registriert. Auch viele Körperverletzungen, sexuelle Belästigungen und sexueller Missbrauch von Kindern werden nicht entdeckt - und tauchen deshalb in keiner Statistik auf. Daher ist die Aussagekraft von Kriminalstatistiken nur in bestimmten Bereichen aussagekräftig.