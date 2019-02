Freude über Lohnplus in der Pflege

Kerstin Ewald

Bernau (MOZ) Eben unterzeichneten Geschäftsführerin Sabina Preußner und Betriebsrat Martin Janke, beide Seniorenheim „Regine Hildebrandt“, einen neuen Tarifvertrag. Bewohner Horst Palme freut sich mit den Pflegekräften. Doch an der Finanzierung der Pflege muss sich etwas ändern, findet er.

„Von der Gehaltserhöhung haben im Moment die jüngeren Kolleginnen und Kollegen am allermeisten“, erklärt Martin Janke, Betriebsrat im Seniorenheim „Regine Hildebrandt“. Diejenigen, die neu im Pflegeberuf sind und früher mit besonders geringen Gehältern auskommen mussten, atmen jetzt vielleicht etwas auf. Sie können rückwirkend ab Januar mit einem deutlichen Plus von 200 bis 300 Euro rechnen. Martin Janke, der selbst mit30 Jahren als Quereinsteiger und Pflegehelfer ins „Regine-Hildebrandt“ kam, weiß, wovon er spricht. Inzwischen hat er die Ausbildung zur Fachkraft absolviert und sich zum Wohnbereichsleiter qualifiziert. Als Betriebsrat nahm er knapp zwei Jahre lang an den Gesprächen der Tarifkommission in Berlin und Potsdam teil. Dort repräsentierte er die Kollegenschaft.

Sabine Preußner, Geschäftsführerin bei „Regine Hildebrandt“, nahm ebenfalls an den Verhandlungen teil. Sie vertrat die GGAB (Gemeinnützige Gesellschaft für Alten- und Behindertenpflege) im Paritätischen Tarifverband. Sie saß damit der Tarifpartei Verdi und ihrem Mitarbeiter Martin Janke als Verhandlungspartnerin gegenüber.

Verschiedene Anstöße hatten in den vergangenen Jahren dazu geführt, diese langwierigen Verhandlungen in Angriff zu nehmen. „Wir wollten unbedingt etwas an der Bezahlung unserer Pflegemitarbeiter verbessern“, erzählt Sabine Preußner. Bevor die GGAB 2016 in die Paritätische Tarifgemeinschaft eintrat, galt in ihren Häusern bereits ein Tarifvertrag, angelehnt an die Bezahlungen im Öffentlichen Dienst (TVÖD). „Der TVÖD passte aber hinten und vorne nicht auf die Situation in der Pflege“, so Sabine Preußner. Immerhin hatte der Haustarifvertrag dazu geführt, zumindest den erfahrenen Kräften mit langer Betriebszugehörigkeit etwas mehr Einkommen zuzusichern. „Wir haben tatsächlich auch vor dem neuen Tarifabschluss schon etwas mehr verdient als zum Beispiel viele Kollegen in Süd-Brandenburg“, bestätigt Betriebsrat Janke. „Als wir von den Pflegestreiks in der Uckermark hörten, hatten wir mit unseren Tarifverhandlungen schon angefangen“, erinnert sich Geschäftsführerin Preußner.

In jeder Einrichtung sind die Bedingungen anders. Der gewerkschaftliche Organisierungsgrad in der Branche ist durchweg gering. Auch im „Regine Hildebrandt“ hatten die Mitarbeiter kaum Druck aufbauen können. Allerdings ist in der städtischen Einrichtung die Situation auch insofern besonders, da Bürgermeister und Stadtverordnete zusammen mit dem Träger Anforderungen formuliert hatten, die unter anderem auch Personalentwicklung und Lohnerhöhungen vorsahen. Aber auch das Gesetz zur Refinanzierung der Pflegelöhne war ein Baustein. Es sorgte zwar nicht, wie sein Name verspricht, dafür, dass die Kassen die höheren Löhne tatsächlich übernehmen. Doch seit der Reform können angemessenere Pflegelöhne immerhin als wirtschaftlich darstellbar gelten. „Nicht zuletzt mussten wir auch etwas ändern, um unsere Mitarbeiter dauerhaft halten zu können“, so Sabine Preußner.

„Herzlichen Glückwunsch, dass sie mehr verdienen. Ich muss das jetzt bezahlen“, hatte ein Bewohner zu einer von Martin Jankes Kolleginnen neulich bitter gesagt. Das war nicht Horst Palme, der hier in der Einrichtung wohnt und regelmäßig an den Treffen des Bewohnerschaftsrates teilnimmt. Aber auch er sorgt sich wegen der finanziellen Bedrohungslage vieler seiner Mitbewohner und beschäftigt sich intensiv mit den aktuellen politischen Debatten um ein vernünftigeres Pflegesystem. Vor kurzem hat die Bewohnervertretung des Heims „Regine Hildebrandt“ eine Petition verfasst, mit der sie Politiker auffordert, sich für die rasche Senkung der finanziellen Eigenanteile der Pflegebedürftigen einzusetzen.