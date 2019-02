Fragiles Gefüge des Buchhandels in Gefahr

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist wohl bezeichnend, dass diese Nachricht in den vergangenen Tagen beinahe untergegangen wäre: Der Buchgroßhändler KNV ist insolvent. KNV, das ist ein großer, traditionsreicher Betrieb, der allerdings außerhalb der Buchbranche nur wenigen bekannt ist. Die Firma Koch, Neff & Volckmar, so der ausgeschriebene Name, steht in der Nachfolge des ersten Barsortimenters im deutschen Buchhandel überhaupt. 1829 von dem Kaufmann Friedrich Volckmar in Leipzig gegründet, sorgt das heute in Stuttgart ansässige Unternehmen dafür, dass Leserinnen und Leser ihren Wunschtitel meist über Nacht in jede Buchhandlung geliefert bekommen.

Die sogenannten Barsortimente oder Grossisten sind wichtige Zwischenketten im Buchgeschäft, die mit ihren riesigen Lagerhallen gleich mehrere Aufgaben erfüllen. Drei solcher Betriebe gibt es in Deutschland; neben KNV noch das in Hamburg ansässige Unternehmen Libri und Umbreit aus Bietigheim-Bissingen. Sie ermöglichen nicht nur die schnelle Abwicklung von Buchlieferungen noch in den letzten Winkel der Republik. Sie nehmen auch den Verlagen den Vertrieb und die kostspielige Lagerung von Büchern ab. Das Gleiche gilt für kleine Buchhandlungen, die natürlich nicht jederzeit alle Titel vorrätig halten können. Rund 590 000 Buchtitel hat KNV laut Selbstauskunft dauerhaft vorrätig – in riesigen Lagerhallen wie zum Beispiel einem erst fünf Jahre alten Logistikzentrum bei Erfurt, in dem allein rund 1000 Mitarbeiter tätig sind.

Für Buchhändler und Verleger begann mit der Insolvenz MItte des Monats eine Zitterpartie: Was, wenn KNV nicht mehr pünktlich liefern kann? Was, wenn der Händler die Rechnungen für Lieferungen von Verlagen nicht bezahlt? Gerade die vielen Kleinverlage mit ambitionierten Programmen müssen oft ganz knapp planen; für sie wären Zahlungsausfälle rasch existenzbedrohend. Wenn das Vertrauen der Leser in den Buchhandel aber erst einmal schwindet, dann wird es nur mühsam zurückzugewinnen sein. Denn es lauert die Konkurrenz im Internet: Die KNV-Insolvenz könnte Anbietern wie dem Internet-Giganten Amazon weitere Kunden zuführen.

Wie es heißt, gibt es durchaus gute Hoffnungen, dass KNV die Pleite übersteht. Der Insolvenzverwalter Tobias Wahl teilte mit, dass sowohl ausstehende Rechnungen als auch die Gehälter der Mitarbeiter während des Gläubigerschutzes weiterbezahlt werden könnten. All das kann aber eines nicht übertünchen: Das fragile Gefüge des Buchhandels hierzulande, zu dem auch die Buchpreisbindung und etliche von Liebhabern geführte Fachgeschäfte gehören, ist durch veränderte Lesegewohnheiten dauerhaft in Gefahr. Und damit auch eine Kultur der Literaturverbreitung und der Lesesozialisation, die weltweit einzigartig ist.