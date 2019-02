Zamperer gehen wieder auf Tour durch die Dörfer

MOZ

Beeskow Der Zamperspaß und die Fastnachten in der Region gehen weiter. Die Kossenblatter treffen sich am Samstag um 8 Uhr bei Familie Wendt zum Zampern. Einlass zum Fastnachtsabend ist um 19 Uhr, ab 20 Uhr kann das Tanzbein im Festzelt geschwungen werden. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Gruppe Elektra 68.

Am Sonntag geht es ab 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen weiter. Dabei sind die „Spreewälder Jungs“. Einlass ist ab 10.30 Uhr. Eisbeine zum Mitnehmen können bei Sabine Reinicke unter Tel. 033674 256 bestellt werden. Wer heute beim Aufbau des Festzelts an der alten Ziegelei helfen möchte, kann sich bei Ortsvorsteher Eberhard Krüger unter Tel. 033674 5364 melden.

Der Kinderfasching in Kossenblatt findet dann am 9. März von 15 bis 17 Uhr ebenfalls in der alten Ziegelei statt.

In Bugk ziehen am Samstag die Zamperer wieder von Haus zu Haus, um in Verkleidung allerlei Naschereien einzusammeln. Los geht es ab 9.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus mit den Spreetaler Blasmusikanten. Abends soll dann ab 20 Uhr die Band Passat im Festzelt für Stimmung sorgen. Für das leibliche Wohl sorgt Torsten Pirke. Organisator ist die Fastnachtgesellschaft in Bugk.

In Groß Rietz treffen sich die Zamperer am 9. März ab 9 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus.

In Lieberose treffen sich Fastnachtfreunde am 16. März um 20 Uhr zum Tanz im Festzelt an der Darre. Mit dabei ist die Band „Elektra 68“. Abends wird dort um 20 Uhr Fastnacht mit der 4& eins Liveband gefeiert.(red)