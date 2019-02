Investor wartet auf Stellungnahmen

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) In einigen Wochen, so Opolka auf Nachfrage, wisse er Genaueres. Derzeit warte er noch auf Stellungnahmen von Landesbehörden und vom Landkreis Oder-Spree, die sein Millionenprojekt billigen müssen. Eine weitere Runde gibt es auch für den Bebauungsplan für das Areal, der mittlerweile zum vierten Mal überarbeitet ist. Nachdem die Stadtverordneten die Unterlagen Ende Januar mit großer Mehrheit billigten, wird der aktualisierte Bebauungsplan nun von 4. März bis 5. April erneut im Storkower Rathaus öffentlich ausgelegt. Im vergangenen Sommer war Opolka noch davon ausgegangen, der Bebauungsplan werde bis Ende 2018 bereits rechtsgültig.

Im Zuge der Auslegung dürfte es auch wieder kritische Äußerungen geben. Anwohner aus Hubertushöhe haben unter anderem die Sorge geäußert, dass die Robert-Koch-Straße als Zufahrt zum Kunst- und Literaturpark die erwarteten Besucherströme nicht verkraften könnte. Die Stadtverordneten hatten sich von derlei Bedenken indes bei ihrem Beschluss zuletzt nicht leiten lassen.

Derzeit liegt Schloss Hubertushöhe mit seinem umgebenden Park im Winterschlaf, wie in den vergangenen Jahren üblich. Die Anlage ist geschlossen. Die täglichen Sommer-Öffnungszeiten des Parks, jeweils ab 11 Uhr, beginnen in diesem Jahr am 13. April. Laut Opolka ist dann auch wieder die Fischerkate auf dem Gelände geöffnet, nachdem er rechtzeitig einen neuen Pächter für das Restaurant gefunden habe.

Wie er zudem bestätigte, ist er seit dem Jahreswechsel alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Zweibrüder Kunst und Kultur GmbH, die den Kunst- und Literaturpark errichten will. Sein Zwillingsbruder Harald Opolka sei aus dem Unternehmen, das seinen Sitz in Wendisch Rietz hat, ausgeschieden.

Kurz vor der Umsetzung steht laut Opolka auch sein – im Vergleich zum Park deutlich kleineres – Bauvorhaben am Markt. Auf dem brachliegenden Grundstück an der Nordostseite des Platzes will er ein Haus mit zehn Wohnungen errichten. Der Bauantrag liege bereits beim Bauordnungsamt des Landkreises Oder-Spree. Das Gebäude solle sich optisch in das Ambiente des Marktplatzes einfügen, so Opolka. Vor knapp fünf Jahren hatte er das marode alte Haus, das dort stand und einst Standort einer Bäckerei war, nach langem Leerstand abreißen lassen.