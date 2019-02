Hoffen auf die Jahresmitte

Runde Sache: Der denkmalgeschützte Kaiserbahnhof in Hoppegarten wird seit Längerem umfangreich saniert. Mitarbeiter der Frankfurter Firma Rüdiger & Bunge stehen hier in der künftigen Touristinformation. Dort werden sich auch öffentliche Toiletten befinden. © Foto: Gerd Markert

Uwe Spranger

Hoppegarten (MOZ) Die Sanierung des Kaiserbahnhofs in Hop-pegarten soll nach aktuellem Stand nun „zur Jahresmitte“ abgeschlossen werden. Derzeit läuft der Innenausbau im künftigen Gastronomiebereich.

Auf einen Monat für die Fertigstellung wollten sich Cornelia Seefeld aus dem Baubereich der Gemeindeverwaltung und Planer Peter Müller bei der jüngsten Baubesprechung nicht festlegen lassen. „Wer weiß, ob nicht noch etwas Unvorhergesehenes auftritt“, sinnierte der Architekt und erinnerte daran, dass ja beispielsweise für die Elektroarbeiten eine neue Firma gesucht werden musste, weil die zunächst beauftragte Insolvenz angemeldet hatte. Inzwischen sind aber in gut zwei Dritteln des Gebäudes die neuen Leitungen verlegt. Und das Haus ist nun komplett verschlossen, nachdem in der vergangenen Woche die letzten Fenster und Türen eingesetzt worden waren.

Innen sind gegenwärtig mehrere Handwerker am Wirken. Im vorderen Bereich, der künftigen Tourismusbox, ist der Fußboden-estrich drin, werden gerade die WCs – auch eines für Behinderte – und die kleine Küche gefliest. Die Dämmung ist an der Wand, die Wand- und Fußbodenheizung läuft. Lehmbauer Thomas Kretschmer will dort so schnell wie möglich mit dem Innenfeinputz beginnen und so viel wie möglich fertig bekommen, bevor die Hauptsaison für sein Gewerk losgeht. Der Neuenhagener, gelernter Maurer und über Freunde zu seiner jetzigen Tätigkeit gekommen, will übrigens mit seinem GbR-Partner Stefan Picht in den nächsten Wochen in der Neuenhagener Breitscheidallee einen Geschäftssitz eröffnen. Dort könnten sich Interessierte dann auch verschiedene Muster ihrer Arbeit ansehen, kündigt er an.

Wenn der Feinputz drauf und die Trockenbauwände gespachtelt sind, wird nur noch ein Anstrich vorgenommen. Auch der Fußboden erhält keinen Belag, sondern eine flüssige Versiegelung. Der Teil des Gebäudes, in dem es künftig touristische Informationen, Fahrkarten und vielleicht einen Kaffee und ein Würstchen geben soll, könnte auch schon vor der Fertigstellung des kompletten Hauses genutzt werden, zum Beispiel bei den ersten Renntagen auf der Galopprennbahn.

Im künftigen Gastronomiebereich in der Mitte des Gebäudes ist der Sanitärinstallateur bei der Arbeit, werden außerdem innen die letzten Reste Dämmung und Grobputz angebracht. Anfang März komme die Schüttung, dann der Estrich, kündigt Müller an. Trockenbau und Fliesen wolle man teilweise noch offen lassen, um Anschlüsse nach Wünschen eines zukünftigen Nutzers anpassen zu können. Dem Vernehmen nach ist aber bislang noch kein Pächter gefunden.

Im hinteren Teil beginnt in diesen Tagen die Innendämmung, soll ebenfalls in Kürze der Estrich kommen. Wenn der ausgehärtet ist, geht es an die Decke. Im „Kaisersaal“, dem einst für das Staatsoberhaupt vorbehaltenen Raum, wenn das per Zug die Rennbahn besuchte, wird eine Lichtkuppel eingezogen. Der sechseckige Schacht ist schon zu erkennen. Ansonsten bleibe die alte Decke hinter Glas sichtbar. Zwischenzeitlich gesicherte und derzeit ausgelagerte Stuckteile werden wieder angebracht, erläuterte Müller. Über die Farbgebung für sichtbare Holzteile in Deckenbereichen würden noch Absprachen erfolgen. Zudem gebe es noch Gespräche mit dem Denkmalschutz zur Fassade. Bisherige Vorgaben besagen, dass die Klinker hinter einem Anstrich verschwinden. „So war der historische Befund“, erklärt Müller.

Der künftige Eingang zur etwa 70 Plätze bietenden Gaststätte nebst Garderobe wird übrigens von der Stirnseite an der Lindenallee sein. Wenn die Bahn dort die Reste der Brückenbaustelle geräumt hat, werde es auch an die Außenanlagen gehen, kündigt der Planer an.