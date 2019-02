Bärbel Kraemer

Bad Belzig „Saildream“ - steht für den Traum vom gemeinsamen Segeln von Menschen mit ohne Behinderung. Vor elf Jahren gründete eine Handvoll Enthusiasten in Bad Belzig den gleichnamigen Verein „Saildream1“, um genau diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Seitdem ist viel passiert. Ein barrierefreier Segel-Katamaran mit Namen „Olaf“ wurde entworfen, gebaut und getestet. Udo Zeller, der an der Spitze des Vereins steht, strahlt, wenn er davon erzählt. Am Montag Mittag wurde sein strahlendes Gesicht noch leuchtender. Nicht nur, weil er vor Presseleuten berichten konnte, dass die Sterne für „Olafs“ günstig stehen und der erste Segeltörn noch in diesem Jahr verwirklicht werden könnte. Damit dieses Ziel gelingt, wurde am Montag um punkt 11.33 Uhr in der SteinTherme die Crowdfunding-Aktion „100 mal 100 Euro für unser Boot“ gestartet. Mit der Band Keimzeit konnte eine prominenter Unterstützer gefunden werden. Und so startete Bandsänger Norbert Leisegang gemeinsam mit Udo Zeller die Crowdfunding-Aktion, mit der die letzten 10.000 Euro für die Finanzierung der 1.000 kleinen Dinge gelingen soll. „Kurz vor dem Start, ihr wisst wie das ist, sind es immer diese 1.000 kleinen Dinge, die noch fehlen. Ein Trampolin wollen wir noch einbauen, die Decks-Luken müssen wir abdichten, neue Ruder-Pinnen brauchen wir. Abschließend soll ‚Olaf‘ einen neuen Anstrich bekommen“, so Zeller. Dann muss er auch schon erklären, was sich hinter dem Trampolin verbirgt. „Wir wollen zwischen den Rümpfen ein Netz einbauen, dass das Segelerlebnis hautnah erleben lässt. Das wird der schönste Platz auf dem Boot. Wenn es nichts zu arbeiten gibt.“ Während des Segelns arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen.

„Jeder bringt das mit, was er hat“, so Udo Zeller und ergänzt, dass bereits bei der Konstruktion des Bootes dabei geachtet wurde, dass Menschen mit Behinderung sicher bei Arbeiten auf dem Schiff mit anpacken und sich an Bord frei bewegen können. Norbert Leisegang und Bandmanager Dirk Tscherner hören interessiert zu. „Es ist eine Ehre für uns, das Projekt zu unterstützen“, so der im Ortsteil Lütte aufgewachsene Bandsänger. Deshalb hat sich die Formation auch entschlossen, für die auf der Internetplattform Startnext laufende Crowdfunding-Aktion ein Sahnehäubchen zu sponsern. Keimzeitfans dürften darauf brennen, in den Genuss desselben zu kommen. Es umfasst neben der neuen Platte „Das Schloss“, zwei Tickets für das Konzert der Band im Juli auf der Burg Eisenhardt und ein von allen Bandmitgliedern signiertes Trommelfell. Wer 100 Euro für das Projekt zeichnet, kann den auf der Seite ausgewiesenen entsprechenden Button anklicken und sich schon bald auf das Keimzeit Geschenk freuen. „Es ist aber nicht das einzige Paket, dass für die Aktion gesponsert wurde“, so Zeller weiter. Die Bad Belziger SteinTherme hat beispielsweise zwei Arrangement-Gutscheine zur Verfügung gestellt. Udo Zeller rät, immer mal wieder auf der Internetseite von Saildream 1 vorbeizuschauen und dem Link zur Crowdfunding-Aktion zu folgen. Die Liste der Dankeschön-Geschenke, die gegen eine Spende erworben werden können, soll in Bewegung bleiben.

Die Crowdfunding-Aktion „100 mal 100 Euro für unser Boot“ läuft bis zum 18. Mai, endet exakt um 23.59 Uhr. Die Realisierung der letzten Arbeiten auf dem Boot ist dann im Zeitraum von Juni/Juli 2019 geplant, so dass „Olaf“ bis zum Ende der Segelsaison im Oktober noch mehrmals auslaufen kann.

„Wir haben schon die ersten Anfragen“, so Zeller, der darauf brennt, dass das Boot nach elf Jahren intensiver Arbeit in Dienst gestellt und damit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Und noch etwas macht das Projekt so besonders, dass es Unterstützung verdient. „Olaf“ wurde so konstruiert, dass er auf jedem Binnensee segeln kann. So kann der Mast umgelegt und der Segelkatamaran auf einem Bootstrailer transportiert werden. Vor Ort ist das Boot in etwa 1,5 Stunden segelfertig.