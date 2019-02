Mülltonnen brennen

Mandy Oys

Borgsdorf (MOZ) Drei Mülltonnen standen am Mittwochmorgen in der Borgsdorfer Margeritenstraße in Flammen. Die Polizei geht laut Stefan Rannefeld von Brandstiftung aus und ermittelt in diese Richtung. Mutmaßliche Täter wurden jedoch nicht beobachtet. Anwohner der Margeritenstraße hatten die Flammen gegen 4.20 Uhr aus den Tonnen schlagen sehen und die Feuerwehr informiert. Wer Angaben zu möglichen Brandstiftern machen kann, sollte sich unter 03301 8510 bei der Polizei melden.