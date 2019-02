Markus Kluge

Sewekow Ein 16-jähriger Ire hat sich in der Nacht zu Mittwoch bei Wittstock eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den Huyndai, in dem der Jugendliche am Steuer saß, gegen 0.50 Uhr anhalten und kontrollieren, sagte Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Morgen danach. Der 16-Jährige wollte aber nicht stoppen, sondern beschleunigte. Laut Rannefeld war der junge Mann bei der Verfolgungsjagdmit deutlich mehr als Tempo 100 unterwegs. Auf der Straße zwischen Dranse und Sewekow verlor er dann die Kontrolle über den SUV. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und landete in einem angrenzenden Wald an einem Baum. Wie durch ein Wunder wurde der 16-Jährige dabei nicht verletzt. Die Polizei nahm den Iren in Gewahrsam. Für die Zeit des Einsatzes, zu dem auch die Feuerwehren der umliegenden Orte gekommen waren, musste die Straße voll gesperrt werden.

Das Auto gehört wohl einem Verwandten des Unfallfahrers, der in Irland keinen festen Wohnsitz hat. Ob dieser mit den Iren verwandt oder bekannt ist, die am vergangenen Sonnabend in Wittstock betrunken in einem Lokal für Ärger sorgten, ist noch nicht klar, so Rannefeld.