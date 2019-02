Polizei verwarnt NPD-Streifen

Roland Becker

Velten (MOZ) Die Polizei hat Bußgeldverfahren gegen Mitglieder der NPD eingeleitet, die in der Dunkelheit durch Velten patroullierten. Organisiert hatte diese illegale Streife der Veltener NPD-Stadtverordnete Robert Wolinski. Auf Facebook schreibt er von einer sogenannten Schutzzonenstreife.

Bei der Polizei kommen solche Aktivitäten gar nicht gut an. Zwar gibt es im Land Brandenburg Sicherheitspartnerschaften. Doch diese werden offiziell zwischen Polizei, Kommune und beteiligten Bürgern geschlossen. „Bei Aktionen der NPD sind wir aber besonders aufmerksam und sehr sensibel“, sagte Ariane Feierbach, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. Bislang seien vier Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten aufgenommen worden. „In zwei Fällen sind die Streifen unseren Beamten direkt über den Weg gelaufen und kontrolliert worden“, berichtete Feierbach. Dabei habe es sich um Vorfälle im Oktober und Dezember in Oranienburg gehandelt. Ein dritter Fall sei, wie auch jetzt der Veltener, angezeigt worden.

Feierbach zieht zur Begründung das Ordnungswidrigkeiten-Gesetz heran, konkret dessen Paragrafen „Belästigung der Allgemeinheit“. Darin heißt es: „Ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen.“ Wie die Polizei diesen Paragrafen im Veltener Fall auslegt oder worin sie die „grob ungehörige Handlung“ begründet sieht, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen. Sie sagte nur: „Es liegt begründet in der Tatsache, dass es sich hierbei um eine Aktion aus der rechten Szene handelt.“

Fotos in sozialen Netzwerken zeigen, dass die sich Schutzzonen-Streife nennende Truppe in der Dunkelheit durch Veltens Innenstadt, am Bahnhof und durch Wohngebiete läuft. Die Aufnahmen wurden am 21. Februar online gestellt. Die Teilnehmer der Streife tragen Warnwesten, auf denen das Logo SZ für Schutzzonen in kleiner und großer Form prangt. Darunter steht auf der Rückenpartie der Slogan „Wir schaffen Schutzzonen“.

Wolinski argumentiert damit, dass durch Velten Rumänen ziehen, die an Haustüren klingeln und betteln würden. Der SPD-Stadtverordnete Frank Steinbock bestätigt, dass es solche Vorkommnisse gab. Allerdings passiere das tagsüber und nicht in der Dunkelheit, wenn die NPD meint, zum Schutz der Bevölkerung aufziehen zu müssen.