Werbung für den Wasserball

Martin Terstegge

Brandenburg Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel in der 2. Wasserball-Liga Ost, zwischen der SGW Brandenburg und der Wasserball Union Magdeburg, wurden seinen Erwartungen über die gesamten 32 Minuten gerecht. Die Zuschauer erlebten einen packenden Kampf, in der beide Teams ihre Höhen und Tiefen durchlebten.

Der Spitzenreiter aus der Börde haderte vor allem im ersten Durchgang mit seinem Wurfpech, etliche Versuche gingen an den Pfosten, nur einmal musste SGW-Schlussmann Nicolas Tosch den Ball aus dem Netz fischen. Dafür durfte der einheimische Anhang dreimal jubeln, bei den Toren von Gabriel Satanovsky, Patrick-Jörg Hehr und Sascha Ufnal.

Im zweiten Viertel änderte sich dann das Bild. Nun haperte es ein wenig bei den Hausherren im Angriff, ließen einige gute Möglichkeiten weg. Dafür lief es bei den Magdeburgern besser, die kurz vor dem Pausenpfiff noch zum 4:4 ausglichen.

Nach dem Seitenwechsel ging es für beide Mannschaften mit der gleichen Intensität weiter. Da die Abwehrreihen sehr konzentriert agierten, mussten die Zuschauer bis Mitte des dritten Abschnitts auf das erste Tor warten. Die 5:4-Führung der Gäste (20.) konnte Sascha Mischur aber noch in der gleichen Minute egalisieren. Zum Ende kassierte Tosch, der bis dahin eine starke Partie machte, noch zwei leichte Gegentore zum 5:7. Der junge Torwart kann seit Wochen nicht richtig trainieren, musste dem Kräfteverschleiß Tribut zollen. Für das Schlussviertel kam Aly Abdulrahman zwischen die Pfosten, der die Deckung wieder stabilisierte.

Hier nutzte Ufnal in der 26. und 28. Minute seine Chancen zum 7:7-Ausgleich. Doch postwendend gaben die Bördestädter mit der erneuten Führung die Antwort. Sie wollten mit einem Sieg eine Vorentscheidung um die Meisterschaft herbei führen, doch die Brandenburger hatten ein ähnliches Anliegen. In der 29. Minute traf Marco Förster zum 8:8, was trotz einiger Gelegenheiten für beide Teams, auch der Endstand war.

SGW-Trainer Christopher Bott sah ein gerechtes Unentschieden, mit dem er gut leben kann: „Das war Werbung für den Wasserball, hier hätte jeder gewinnen können. Sollten beide Mannschaften im Gleichschritt weiter marschieren, könnte dann das Rückspiel in Magdeburg zu einem echten Endspiel um den Titel werden. Dann werden wir aber mit den jetzt fehlenden Stefan Frank, Marcel Gruhn und Alexander Schwarze eine andere Qualität haben.“

An diesem Freitag (1. März) haben die SGW-Wasserballer erneut Heimrecht, um 19.30 Uhr ist dei SG Schöneberg zu Gast im Marienbad.

SGW: Tosch, Abdulrahman, Zick, Oldenburg, Theuer, Mischur 1, Satanovsky 1, Ufnal 3, Stresow, Förster 1, Behrendt, Hehr 1, Wagner.