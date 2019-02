Ab Freitag Anmeldung für 8. Altstadtlauf

Beatrix Pohle

Beeskow (MOZ) Es ist soweit: Am Freitag wird das Anmeldeportal für die achte Auflage des vom Verein Leichtathletik in Beeskow organisierten Altstadtlaufs am Sonntag, den 2. Juni geöffnet.

Derweil arbeitet das Organisationsteam um Anke Bahls auf Hochtouren: Die Absprachen mit den Sponsoren stehen vor dem Abschluss, Flyer und Plakate werden gedruckt. Der Verein kann dabei auf zahlreiche langjährige Partner bauen, die erneut dazu beitragen, dass der Lauf in gewohnter Art und Weise stattfinden kann, wird dabei natürlich auch von der Stadt unterstützt. Hauptsponsor ist wieder die Raiffeisen Volksbank Oder-Spree. Selbstverständlich wollen wir jedem interessierten Läufer gegen einen Eigenanteil wieder ein Funktions-T-Shirt überreichen.

Neben den Einzelwertungen über 2,5 sowie 5 und 10 Kilometer – Starts um 10 und 10.30 Uhr – gibt es auch in diesem Jahr wieder die Teamwertungen um den „Pokal des Bürgermeisters“ für die schnellste Grundschule und erweiterte Schule, für die besten Vereine und Firmen. Für alle Teilnehmer soll es einmal mehr ein Funktions-Läufershirt geben – bei Anmeldung bis zum 17. Mai. Den Abschluss bildet ab 11.45 Uhr der Bambini-Lauf rund um den Marktplatz. Übrigens werden im Mai auch wieder die Probeläufe auf der Wettkampfstrecke angeboten.

„Wir freuen uns besonders auf die Teilnahme vieler Mannschaften in allen Kategorien, bereichern sie doch auch das kollektive Laufvergnügen in der Gruppe“, betont Beatrix Pohle vom Org.-Team. Darüber hinaus suchen die Beeskower Leichtathleten jederzeit freiwillige Helfer zum Beispiel für den Auf- und Abbau des Start- und Zielbereiches, für die Betreuung am Verpflegungsstand und auf der Strecke zu sorgen.