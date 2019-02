Drei Punkte dank Doppel-Torschütze Nico Töpfer

Marion Thomas

Woltersdorf (MOZ) Es war knapp, und es war auch kein schönes Spiel, aber am Ende stand ein hoch-verdienter 2:1-Heimsieg des SV Woltersdorf gegen den FSV Rot-Weiß Luckau, mit dem die Randberliner auf Platz 5 der Landesklasse Ost kletterten.

Beide Mannschaften hatten bei bestem Fußballwetter recht verhalten begonnen. Nach gut zehn Minuten fanden die Hausherren besser ins Spiel, der Ball lief gut in den eigenen Reihen und der Druck auf das Gästetor nahm zu. Nur Zählbares sprang zunächst nicht heraus, allein Nico Töpfer vergab zwei Hundertprozentige in kurzer Folge.

Die Gäste aus dem Dahme-Spreewald-Kreis konzentrierten sich auf die Abwehrarbeit und versuchten ihr Glück mit schnellen Kontern, stellten die oft mit aufgerückte SVW-Abwehr dabei immer wieder vor Probleme. Und als einer dieser Angriffe im Woltersdorfer Strafraum nur ungenügend geklärt werden konnte, prallte der Ball Fabian Magin unglücklich ins eigene Tor (26.). Die Gastgeber erholten sich aber recht schnell von diesem Schock, rissen das Spiel nun endgültig an sich und kam nur fünf Minuten später zum verdienten Ausgleich: Diesmal traf Töpfer per Kopf.

Der Start in die zweite Halbzeit war perfekt für die Platzherren: Der 30-Jährige legte mit seinem vierten Saisontor nach (48.). Das Spiel lief nun fast nur in Richtung des Luckauer Kastens – allein an der Chancenverwertung müssen die Woltersdorfer auch unter ihrem neuen Trainer Chris Berg noch kräftig arbeiten. So blieb der FSV Rot-Weiß im Spiel, witterte die Chance auf einen Punktgewinn und tauchte nach Kontern immer wieder gefährlich vor Keeper Steve Kautza auf. Dieser riskierte Kopf und Kragen, um sogar außerhalb des Strafraums zu klären, und sah dafür die Gelbe Karte (71.).

Am Ende konnten die Gastgeber über einen verdienten Arbeitssieg jubeln und Berg sich über einen gelungenen Einstand freuen: „Am Ende zählt doch das Ergebnis. Wir waren spielerisch überlegen, hätten natürlich noch mehr Tore erzielen und klarer gewinnen müssen. Aber für den Anfang bin ich zufrieden“, sagte der Cheftrainer.