Saarower Fehlstart in die Rückrunde

Roland Hanke, Kai Beißer

Bad Saarow (MOZ) Das ging ja mal so richtig daneben: Der FSV Preußen Bad Saarow hat sein Heimspiel zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Landesklasse Ost gegen den MSV Zossen mit 0:4 verloren. Die Tore fielen jeweils kurz vor Ende beider Halbzeiten durch James Czesky (Foulelfmeter) und Martin Bohne (jeweils 45.) sowie Hauke Steinert (89., 90.). Der Aufsteiger schob sich am Gastgeber, der seit Ende Oktober in sieben Spielen nur einen Punkt holte und auf Platz 12 rutschte, vorbei auf Rang 10.

Bei den Gästen stand von den vier Neuzugängen in der Winterpause nur der Iraner Reza Mayli Monfared im Kader. Die Preußen mussten auf etliche Akteure verzichten, unter anderem berufsbedingt auf Schlussmann Tommy Zinke, so dass Jannik Rottenburg zwischen die Pfosten ging. Der 23-jährige Verteidiger war angeschlagen, hätte als Feldspieler keine 90 Minuten durchgehalten. Im September 2015 stand er beim Auswärts-0:1 bei Eintracht Königs Wusterhausen schon einmal im Tor.

Schuld an der 0:4-Niederlage trug der Aushilfs-Keeper keine. Die Führung für die Gäste resultierte aus einem von Jamie McEwan verwirkten klaren Foulelfmeter – der Verteidiger musste später verletzt raus –, das 2:0 fiel quasi mit dem Pausenpfiff. Wobei Preußen-Trainer Thomas Tretschok eine klare Abseits-position des Schützen gesehen hatte: „Ich war stinksauer.“ Der Rückstand war nach einer ausgeglichenen Halbzeit sehr unglücklich.

Nach dem Wechsel zogen sich die Zossener dann zurück, um am Ende noch mal mit zwei Kontern zuzuschlagen. „Ein verdienter Sieg. Alle haben taktisch sehr diszipliniert gespielt. Die Umstellung im Abwehrzentrum war der Schlüssel, die Null hinten natürlich sehr erfreulich“, lobte Gäste-Trainer Noro Schwarz. Dem schloss sich Tretschok an, „auch wenn die Niederlage vielleicht ein bisschen hoch ausfiel. Es hat uns ein wenig das Glück gefehlt – und die Kraft. Das allerdings war das logische Ergebnis einer zuletzt extrem mangelhaften Trainingsbeteiligung. Mit fünf Leuten kannst du dich nicht vernünftig auf das erste Spiel der Rückrunde vorbereiten“, schimpfte der 51-Jährige. „Und es wird ja nicht leichter.“ Am Sonnabend muss der FSV Preußen zu Blau-Weiss Markendorf.

Derweil fungiert der im Juli 1990 gegründete Verein unter einer veränderten Leitung. Auf der Mitgliederversammlung war ein neues Präsidium bestimmt worden, nachdem der bisherige Vorsitzende Uwe Maaß, sein Stellvertreter Guido Schüler und Schatzmeisterin Bianca Ksink nicht mehr zur Wiederwahl angetreten waren. Neuer Vorstands-Chef ist Dr. Bernd Gestewitz, Mediziner im Ruhestand. Der bisherige Cheftrainer Oliver Maaß steht ihm als Sportvorstand zur Seite, Ilka Tretschok ist neue Schatzmeisterin.

Gestewitz dankte dem alten Vorstand für dessen hervorragende Arbeit und nannte als Ziele unter anderem die weitere Stabilisierung der Spielbetriebes des Vereins mit seinen drei Männermannschaften sowie den Ausbau des Jugendbereichs samt Gewinnung von mehr Kindern und Jugendlichen. Zudem soll das Sportplatzgelände an der Schulstraße zusammen mit dem Amt Scharmützelsee als Träger der Schule weiter ausgestaltet werden. „Wir wollen auch ein besseres Verhältniss zur Bevölkerung und den anderen Vereinen der Gemeinde erreichen“, erklärte der neue Vereinsvorsitzende.

Demnächst soll übrigens eine neue Sektion gegründet werden, nämlich Darts. Unter Leitung von Thomas Engel trainieren die Sportler bereits seit einigen Jahren jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr in der Sportlerklause am Fußballplatz undsollen nun fester Bestandteil des FSV Preußen werden.