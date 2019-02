Polizei findet vermissten Rentner

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Die Polizei hat am Mittwochmorgen einen vermissten Rentner gefunden, der offenbar die ganze Nacht leicht bekleidet durch Oranienburg geirrt war.

Seine Ehefrau hatte den Mann gegen 3.20 Uhr als vermisst gemeldet, der demenzkranke 77-Jährige hatte offenbar gegen 22 Uhr das Haus im Grabenweg verlassen, ohne Jacke und nur mit Hausschuhen. Nachdem er nicht zurückgekehrt war und ihre eigene Suche in der Nachbarschaft erfolglos blieb, alarmierte die Frau die Polizei.

Durch eine intensive Suche im Nahbereich des Wohnortes durch Beamte, welche auch zu Fuß unterwegs waren, konnte schließlich gegen 7.15 Uhr in der Falkenstraße/ Ecke Habichtweg der Vermisste wohlbehalten aufgefunden werden. Er wurde im Anschluss an die ärztliche Untersuchung wohlauf durch die Rettungskräfte an die Ehefrau übergeben.