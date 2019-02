Petitionen zum Straßenbau teilweise erfolgreich

Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Über mangelnde Bürgerbeteiligung können sich die Gemeindevertreter im Mühlenbecker Land nicht beklagen. Am Montagabend kamen wieder mehr als 160 Einwohner in den Schildower Bürgersaal. Die Themen dort: Straßenbau, Bildung und sozialer Wohnungsbau.

Allein fünf Petitionen zum Ausbau von Anliegerstraßen beziehungsweise zur Erneuerung der Beleuchtung standen auf der Tagesordnung. Zumindest teilweise waren die Bewohner des Schildower Dichterviertels erfolgreich. Sie protestierten gegen die Erneuerung der Beleuchtung. Dieses Projekt soll nun so lange verschoben werden, bis die Straßen ausgebaut werden. Auf eine Antwort auf ihre Petition müssen sie allerdings noch warten. Der Formulierungsvorschlag der Verwaltung fand keine Mehrheit und muss nun nachgebessert werden.

Erfolgreich waren auch die Bewohner des Katharinensee-Viertels, die das vom Planer vorgeschlagene Klammerpflaster ablehnen. Sie zweifeln dessen Funktionsfähigkeit an und wollen lieber asphaltierte Straßen. Die Verwaltung will nun erneut kritisch die Planungsansätze zum Straßenbau prüfen. Darauf besteht auch der Bauausschuss. Nach Abschluss der Überprüfung werden die Ergebnisse in den Fachausschüssen (Ortsbeirat Schildow, Umweltausschuss und Bauausschuss) vorgestellt.

Anlieger der Alten Schildower Straße überreichten eine Petition. Sie forderten, von der derzeit diskutierten Prioritätenliste für den Straßenausbau genommen zu werden. 40 Anlieger möchten vor Planungsbeginn gehört werden und auch alternative Lösungen diskutieren.

Einen Dämpfer mussten die Freien Wähler hinnehmen. Sie hatten vorgeschlagen, die Beitragssätze im Mühlenbecker Land beim Ausbau von Straßen erheblich zu reduzieren. Dieser Beschluss sei wichtig, sollte auf Landesebene die Straßenausbaubeiträge nicht gestrichen werden, sagte Fraktionschef Werner Haberkern, dessen Fraktion das Thema in Brandenburg auf die Tagesordnung gebracht hatte. Der Mehrheit der Gemeindevertreter erschien dieser Antrag aber zu vorschnell: Mario Müller (CDU) warnte vor einem Schnellschuss, der für die Gemeinde teuer werden könnte. Harald Ziekursch (CDU) stellte fest, dass am Ende ohnehin der Steuerzahler belangt werde. Hartmut Lackmann (Linke) erinnerte an einen Prüfauftrag seiner Fraktion, wonach errechnet werden solle, welche Auswirkungen eine Beitragsreduzierung haben werde. Daran arbeitet die Verwaltung noch. Am Ende wurde der Antrag der Freien Wähler in den Bau- und in den Hauptausschuss verwiesen.