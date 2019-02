Henriettes Schneckenhäuschen ist jetzt offiziell eine „Kita mit Biss“

Sorgfältig: So wie sie es gelernt hat, reinigt Marthe ihre Zähne in der Menzer Kita. © Foto: Wolfgang Gumprich

Menz „Karius“ und „Baktus“, diese beiden Bösewichte aus Kindheitstagen, haben ausgedient. Jetzt heißt es „Kita mit Biss“, und Henriettes Schneckenhäuschen darf sich seit Dienstag mit diesem Titel schmücken. Damit ist sie die erste Einrichtung im Amt Gransee, die das Präventionsprogramm des Zahnärztlichen Dienstes im Landkreis Oberhavel umsetzt.

Neben dem Zertifikat brachten die Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes Plakate und Flyer für die Eltern sowie Zahputz-Utensilien für die 80 Jungen und Mädchen mit. Diese wurden natürlich sofort ausprobiert. Jedes Kind besitzt einen eigenen Zahnputzbecher und eine entsprechende Zahnbürste, alles ordentlich in den Waschräumen aufgereiht. Die Handlungsinitiative „Kita mit Biss“ des Landkreises unterstützt und begleitet die tägliche Zahnpflege, ist im Flyer zu lesen, empfohlen wird die Methode KAI: Kauflächen, Außenflächen, Innenflächen. Weiter bietet die „Kita mit Biss“ ein gesundes Frühstück an, kauintensive Obst- und Gemüsezwischenmahlzeiten sowie ungesüßte Getränke. Bei Geburtstagsfeiern gibt es anschließend die Extra-Portion Zähneputzen. Laut Gesundheitsdezernentin Kerstin Niendorf würden 23 „Kitas mit Biss“ im Kreis mit 1 100 Jungen und Mädchen betreut. Ziel sei es, kontinuierlich alle rund 9 100 Kinder in Oberhavel zu erreichen. Dabei setzt das Gesundheitsamt auf Gruppenprophylaxe, die sich als besonders effektiv erwiesen habe.

Das Gesundheitsamt bittet die Eltern, ihre Kinder bei der Zahnpflege solange unterstützen, „bis es flüssig die Schreibschrift beherrscht“. Dazu gehöre auch das „Nachputzen“ der Zähne.

Fast 80 Prozent der Kinder im Kita-Alter habe laut Gesundheitsbericht ein gesundes Gebiss. Allerdings lägen, so Daniela Stutz vom Zahnärztlichen Dienst des Landkreises, bei einem Fünftel bereits kariöse Schäden vor, vor allem bei den Fünfjährigen; hier hätten nur 69 Prozent ein kariesfreies Gebiss, der Kreis hat sich als Ziel 80 Prozent gesetzt. Die Gruppenprophylaxe des Landkreises besteht aus einem Maßnahmenpaket zur Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Dazu gehören die zahnärztliche Untersuchung, die altersgerechte Anleitung zur Mundhygiene sowie die Fluoridierung. Bis zum sechsten Lebensjahr soll jedes Kind eine Zahpasta benutzen, die 500 ppm Fluorid enthält; nach dem Durchbruch der bleibenden Zähne empfiehlt das Amt 1400 ppm Fluorid.