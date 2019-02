Weniger registrierte Straftaten in Berlin

dpa

Berlin (dpa) Die Zahl der offiziell registrierten Verbrechen ist in Berlin zum dritten Mal in Folge leicht gesunken. Im vergangenen Jahr erfasste die Polizei 511 677 Straftaten. Das waren 8760 weniger als im Jahr 2017, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch sagte. Vor allem gab es demnach erneut weniger Einbrüche, Taschendiebstähle und Autodiebstähle, weil die Polizei ihre intensiven Gegenmaßnahmen fortsetzte.

Insgesamt stellte die Polizei rund 137 000 Verdächtige fest. Drei Viertel davon waren Männer, knapp 44 Prozent der Gesamtzahl waren Ausländer. Die Aufklärungsquote der bekannt gewordenen Taten lag bei rund 44 Prozent. Gestiegen ist den Angaben zufolge die Zahl der Angriffe auf Polizisten, ebenso die Internetkriminalität. Im Bereich des Rauschgifts nahmen die Delikte rund um Kokain zu.

Geisel betonte: „Berlin ist abermals ein Stück sicherer geworden.“ Die niedrigeren Zahlen seien auch deswegen besonders positiv, weil die Bevölkerung weiter gewachsen sei. Ziel sei es weiterhin, mehr Polizisten sichtbar auf die Straße zu bringen, um auch das Sicherheitsgefühl der Berliner zu erhöhen.

Die Kriminalstatistik gibt nur die registrierten Verbrechen wieder. Taten wie Morde, Überfälle, Einbrüche und Autodiebstähle werden zu einem sehr großen Teil statistisch erfasst, weil sich fast alle Opfer bei der Polizei melden. Die allermeisten Drogendelikte, Ladendiebstähle und Beleidigungen werden hingegen kaum registriert. Auch viele Körperverletzungen, sexuelle Belästigungen und Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern werden nicht entdeckt und tauchen deshalb in keiner Statistik auf. Die Kriminalstatistiken sind daher nur in bestimmten Bereichen aussagekräftig.