Mehr Qualität in Kitas und Horten erwünscht

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner CDU-Fraktion möchte die Qualität der Betreuung in Kitas und Horten verbessern. Umsetzen möchte sie das mit einem Fragebogen, den die Verwaltung erstellen und auswerten soll, um ihre eigene Arbeit besser einschätzen zu können.

Hintergrund sind laut den CDU-Stadtverordneten Michael Gayck und Heinz Stawitzki Beschwerden, die immer wieder an sie herangetragen werden. Doch weil sich die Christdemokraten extrem schwer damit tun, konkret zu sagen, um welche Vorfälle es in welcher Einrichtung geht, fanden sie keine Mehrheit für ihr Anliegen.

Immer wieder hatten in der Diskussion am Montagabend im Haupt- und Finanzausschuss die Verwaltung und die Vertreter der anderen Parteien versucht, Gayck und Stawitzki Konkretes zu entlocken. Das galt sowohl für Missstände als auch Ideen, welche Fragen konkret gestellt und welche Schritte ergriffen werden sollten. Als problematisch wurde durch die Bank weg angesehen, dass weitere Fragebögen keine neuen Erkenntnisse bringen würden. „Wir werden schon jetzt als Eltern regelmäßig befragt“, meinte etwa der Linken-Fraktionsvorsitzende Ronny Kretschmer. Er regte stattdessen an, einen Kita-Eltern-Rat zu installieren. In anderen Städten gebe es derartige Zusammenschlüsse schon. Laut Maik Buschmann vom Amt für Schule, Kultur und Soziales der Stadt gebe es dahingehend aber aktuell keinerlei Aktivitäten.

Siegfried Pieper (SPD) schlug vor, dass Gayck und Stawitzki sich mit ihren Problemen einfach direkt an die Verwaltung wenden. Nico Ruhle (auch SPD) schlug vor, über die anscheinend bestehenden Probleme zumindest nichtöffentlich zu verhandeln. denn Stawitzki beharrte darauf, keine Details preisgeben zu wollen, um die Arbeit der entsprechenden Einrichtungen nicht zusätzlich zu erschweren. Inwieweit aber ein Fragebogen dort bessere Arbeit bei der Aufklärung leisten könnte, legte er nicht dar. „Meiner Meinung nach ist der Antrag zu kurz gesprungen“, so Ruhle. „Wir sollten lieber ein grundsätzliches Qualitätsmanagement einrichten. Dann brauchen wir aber auch festgelegte Standards und eine Regelmäßigkeit in der Überprüfung.“

Auch das braucht es nach Darstellung von Maik Buschmann eigentlich nicht. „In der Konzeption jeder Einrichtung ist beschrieben, wie mit Kritik umgegangen wird. Und es gibt es natürlich immer mal wieder, dass jemandem das Essen nicht schmeckt und das Konzept nicht gefällt. Aber das sind Einzelfälle. Im Normalfall machen die Erzieher ihre Arbeit sehr gut“, zeigte er sich überzeugt.