Sondermüll in Oranienburg einfach am Wegesrand abgekippt

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die verlängerte Wachtelstraße in der weitläufigen Feldmark zwischen der Tiergartensiedlung und Germendorf scheint sich von Jahr zu Jahr zu einem immer beliebteren Müllplatz zu entwickeln. Mehrmals mussten dort 2018 illegale Ablagerungen von der AWU entfernt werden. Erst vor ein paar Wochen hatten Spaziergänger dort Säcke mit Bauabfällen vorgefunden.

Was Passanten jetzt allerdings am Wegesrand, gut einen Kilometer von der Tiergartensiedlung entfernt, entdeckten, toppt alle bisherigen Fälle. Sieben, sicher gut zwei Kubikmeter fassende weiße Säcke mit Styropor und Dämmmaterialien sowie sieben kleinere, teilweise aufgerissene Säcke mit Bauabfällen und Asbestresten hat jemand dort abgekippt.

Die großen Säcke tragen die Aufschrift „Mineralfaserabfälle, Inhalt kann krebserzeugende Faserstäube freisetzen“. Für den Transport in die Feldmark muss ein Lkw oder mindestens ein großer Anhänger im Einsatz gewesen sein. Steffen Burkhardt, Sachgebietsleiter Ordnungsangelegenheiten in der Oranienburger Stadtverwaltung, bestätigt, dass ihm von dort öfters illegale Müllecken gemeldet werden. Für die Entsorgung illegaler Abfälle außerhalb geschlossener Ortschaften sei der Landkreis zuständig. Der habe bereits die AWU mit der Beseitigung beauftragt, so Burkhardt. Zeitgenossen, die ihren Müll auf Kosten der Allgemeinheit in die Landschaft kippen, werden nur selten ermittelt. Können sie aber überführt werden, müssen sie neben den Entsorgungskosten noch mit empfindlichen Strafen rechnen.