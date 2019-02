Feuerwehrmänner schwitzen für Berliner Treppenlauf

Manuela Bohm

Rathenow/Berlin (MOZ) Oft haben Rathenower sicher schon Menschen die Treppe vom Echsenland auf dem Weinberg in Richtung Bismarckturm hinauf sprinten sehen - um schnell via Rutsche in die Sandgrube zu gelangen. Doch die Jungen und Mädchen dürfen in ihrem Spiel vertieft frische Luft atmen. Anders ist es bei Rathenower Feuerwehrleuten, die die Treppe zu Trainingszwecken nutzen.

Denn 770 Stufen hinauf bis zur 39. Etage des Park Inn Hotels am Alexanderplatz in Berlin wollen zwei Teams aus Rathenow sprinten: Nico Liepe und Lars Ziemkendorf sowie Karsten Niesner und Frank Wagner. Sie wollen sich für den sogenannten „Berlin Firefighter Stairrun“ (frei übersetzt: Berliner Feuerwehr Treppenlauf) anmelden. Die Starts erfolgen am 11. Mai um 11.00 Uhr. Bis nach 15.30 Uhr läuft alle 30 Sekunden ein Zweierteam los. Sie erklimmen die 39 Etagen in kompletter Feuerwehr-Ausrüstung, inklusive Atemgerät und Sauerstoffflasche. 2018 nahmen fast 400 Teams aus zehn europäischen Ländern teil.

Beim ersten Anmeldetermin am Montag dieser Woche konnten die Rathenower noch keinen der begehrten Startplätze ergattern und müssen daher auf den zweiten Termin am 4. März hoffen. „Wenn wir teilnehmen und oben ankommen, über Berlin schauen können - das wäre ein kleiner Sieg“, sagt Nico Liepe. „Selbst wenn wir nicht starten können, ist es unsere Kondition, die wir nun trainieren.“

Bereits im Vorjahr fingen die Rathenower mit ihrem Spezialtraining an und setzen es bei dem gegenwärtig größtenteils trockenen Wetter fort. Nach gelungener Anmeldung würden die Kameraden das Training sogar noch intensivieren. Allerdings reichen die 98 Stufen aus der Sandgrube des Echsenlandes hoch zum Fuß des Bismarckturms nicht aus, um die Kondition zu trainieren, die es für den 770-Stufen-Lauf in Berlin bedarf. Deshalb rennen die Kameraden mehrere Runden nacheinander: Treppe hoch, am Turm vorbei, hinab zum Spielplatz und wieder die Treppen hoch. Weinbergbesucher sollten sich also nicht erschrecken, wenn schwer atmende und verschwitzte Feuerwehrmänner an ihnen vorbei rennen.