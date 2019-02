Hackl am 5. Mai auf Big DD Ranch

René Wernitz

Steckelsdorf (MOZ) „Kriegspfad für alle“, so hat Bernd Hackel seine Tour genannt, die ihn 2019 durch Deutschland führt. Am 5. Mai kommt der bekannte Trainer aus der VOX-Serie „Die Pferdeprofis“ ins Westhavelland.

Der Oberpfälzer aus Michelsneukirchen gastiert auf der Steckelsdorfer Big DD Ranch. „Wir beginnen mit einem Jungpferd, das optimalerweise 3 bis 4 Jahre alt ist und mit dem noch nicht oder kaum gearbeitet wurde. Ich werde zeigen, wie das Training von Anfang an in die richtige Richtung gehen kann. Dann werde ich versuchen, einem Problempferd zu helfen. Mit allen Pferden wird zweimal gearbeitet – einmal vor und einmal nach der Mittagspause“, so der Trainer auf seiner Webseite www.berndhackl.de. Dort sind alle Informationen zur Veranstaltung und zu den Tickets nachzulesen. Per E-Mail an events@berndhackl.de sind Bewerbungen von Haltern zum Training mit ihrem Pferd möglich.