Noch Hoffnung auf Erhalt der Alten Fleischerei

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Womöglich gibt es doch noch eine Chance für den Erhalt der Alten Fleischerei in der Rungestraße. Das sagte Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) in der Sitzung der Stadtverordneten.

Er habe gemeinsam mit Baudezernent Frank Oltersdorf (SPD) ein konstruktives Gespräch mit Andreas Stahl gehabt. Stahl ist Geschäftsführer der Volksbau GmbH, die auf dem Gelände zwischen Runge-, Liebigstraße und Mühlenfeld acht Mehrfamilienhäuser mit 50 Wohnungen errichten will. Erst vorige Woche hatte der Oranienburger Henning Schluß den Erhalt des historischen Gebäudes der Alten Fleischerei ins Gespräch gebracht, einen offenen Brief verfasst und sofort mehr als 60 prominente Unterstützer für diese Idee begeistert. „Ich kann zwar nichts versprechen. Wir sind für diesen Vorstoß aber sehr dankbar und beim Investor damit auf offene Ohren gestoßen. Ein Erhalt soll zumindest geprüft werden“, so Laesicke. Das historische Gebäude der Alten Fleischerei, das nicht unter Denkmalschutz steht, werde beim weiteren Fortgang der Abrissarbeiten auf dem Gelände erst einmal nicht angerührt.