Ein Pate für das Zirkuscamp

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Kultur und Wirtschaft: Das passt nur auf den ersten Blick nicht zusammen. Näher betrachtet, bringt eine solche Kooperation für beide Seiten Vorteile. Das beweisen jetzt der Verein Esta Ruppin mit seinem Zirkuscamp und die Lindower Firma Eurovia Verkehrsbau Union (VBU).

Beide Seiten – Zirkuscamp und Eurovia – werden mindestens in den kommenden zwölf Monaten eng zusammenarbeiten. Jan Lüttwitz, der Lindower Niederlassungsleiter der Eurovia, ist in diesem Zeitraum der Pate des Zirkuscamps, macht die Aktionen bekannter und bietet bei Bedarf auch Praktika für Leute aus dem Bereich des Vereins Esta Ruppin an, die ein Interesse daran haben. „Ich muss in diese Rolle aber erst noch hineinwachsen“, sagt Lüttwitz. Denn Pate für ein solches Projekt war er noch nie.

Zu diesem Engagement kam Lüttwitz durch eine Spende der Vinci-Stiftung an das Zirkuscamp. Die Stiftung des Eurovia-Mutterkonzerns hat im vergangenen Jahr von dem Zirkuscamp erfahren. Beim Sommercamp 2018 waren Jan Lüttwitz und eine Vertreterin von Vinci in Neuruppin vor Ort. Sie haben die Arbeit vor Ort gesehen und waren schnell überzeugt. 18 200 Euro flossen daraufhin als Spende an das Esta Ruppin-Projekt. Geld, das laut Zirkuscamp-Koordinatorin Gunda Kniggendorf dringend benötigt wird. Die Summe ist gebunden und muss für Material, die laufende Fotodokumentation und Außenwerbung ausgegeben werden. Vor allem Ersteres ist laut Kniggendorf essentiell. Denn hinter den Trainingsmaterialien stecken hohe Kosten.

Ein Jonglierball kostet sieben Euro. Wenn alle rund 150 Kinder an insgesamt elf Zirkuscamp-Standorten mit mindestens drei solcher Bälle arbeiten wollen, entstehen enorme Kosten. Gleiches gilt für eine der großen Kugeln zum Balancieren, die momentan sehr beliebt bei den Mädchen und Jungen sind, Zwischen 380 und 500 Euro ist laut Gunda Kniggendorf der Preis für eine davon. „Dazu kommt, dass Materialien auch einfach mal kaputt gehen“, sagt sie.

„Oft schreibt man ja einen Förderantrag und hört dann erst einmal gar nichts mehr“, sagt Gunda Kniggendorf. Im Fall der Vinci-Stiftung sei das vollkommen anders gewesen. Dass deren Vertreter Interesse hatten und sich vor Ort alles genau angeschaut haben, hat ihr imponiert. „Da gab es ein Kennenlernen“, sagt sie. Jan Lüttwitz hat diesen Besuch beim Sommercamp 2018 noch sehr gut in Erinnerung. „Die Leute hier arbeiten mit so viel Herzblut“, sagt er. „Das fand ich einfach toll.“

Als neuer Pate des Zirkuscamps wird der Niederlassungsleiter in Zukunft noch mehr solcher Einblicke erhalten. „Ich werde schauen, ob ich Auftritte vermitteln kann“, erklärt er seine Aufgaben. So viele werden es im Fall des Zirkuscamps gar nicht sein müssen: Schon jetzt stehen 16 gebuchte Auftritte im Kalender von Gunda Kniggendorf und ihrem Team. Aber Jan Lüttwitz wird das Projekt auch insgesamt bekannter machen. Nach dem ersten Jahr der Patenschaft gibt es die Option der Verlängerung.

Ob von dem Vinci-Fördergeld auch Gunda Kniggendorfs ganz großer Traum verwirklicht werden kann, steht noch nicht fest. Sie hätte gern ein freistehendes Trapezgerüst für ihre Kinder und Jugendlichen. Im vergangenen Jahr haben die Sommercamp-Teilnehmer mit einem solchen Gerüst arbeiten können und waren begeistert davon. Allerdings war dieses nur ausgeliehen. Gäbe es ein eigenes Gerüst fürs Camp, könnte es beispielsweise auch bei Auftritten auf dem Schulplatz genutzt werden. „Das wäre einfach wunderbar“, schwärmt Gunda Kniggendorf. 7 000 Euro würde so ein Trapezgerüst kosten.

Es werden immer wieder Freiwillige für die verschiedenen Camps, aber auch Co-Trainer für das laufende Angebot gesucht. Sportbegeisterte können sich bei Gunda Kniggendorf per E-Mail an g.kniggendorf@estaruppin.de melden.