Neue Pläne für Kasernengelände in Lehnitz

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Eine nachhaltige Entwicklung des ehemaligen Kasernengeländes in Lehnitz-Ost fordern die bündnisgrünen Fraktionen von Oranienburg und Hohen Neuendorf. Allein Wohnungsbau wollen sie auf den Flächen am Mühlenbecker Weg realisiert sehen.

Bisher ist das Gelände, das der Oberhavel Holding gehört, durch Gemarkungsgrenzen geteilt. Der westliche Bereich, in dem der Landkreis eine Asylbewerberunterkunft betreibt, Klassen der Torhorst-Gesamtschule unterrichtet werden und einstige Kasernengebäude bereits zu Wohnungen umgebaut hat, liegt auf Oranienburger Gemarkung. Die Oberhavel Holding plant auf dieser Teilfläche weitere rund 300 Wohnungen und eine Kita. Den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Wohnquartier am Mühlenbecker Weg (ehemalige Kaserne Lehnitz)“ haben die Stadtverordneten am Montagabend einstimmig gefasst.

Der östliche Teil des früheren Kasernenareals mit dem TÜV und dem Fahr- und Sicherheitstrainingsplatz der Polizei gehört zur Gemarkung Hohen Neuendorf und soll nach den Plänen der Oberhavel Holding Gewerbegelände bleiben.

Der Oranienburger Architekt Malte Reimer hat indes eine gemeindeübergreifende Entwicklung für das frühere Kasernengelände angeregt. Reimer will auch auf dem Gewerbeteil nur Wohnungsbau realisiert sehen. „Das ist wegen der Nähe zur S-Bahn ein idealer Standort für ein ebenso urbanes wie natürliches Quartier mit mindestens 300 weiteren Wohnungen“, sagt Reimer.

Der Barbara-Saal der ehemaligen Kaserne soll nach seinen Plänen als Gemeinschaftshaus für Lehnitz-Ost erhalten bleiben. Ursprünglich sollte der Saal einem Supermarkt weichen. Den sieht Reimer auf dem dreiecksförmigen Grundstück am Brieseweg besser platziert. Weitere Wegeverbindungen für Fußgänger und Radfahrer zur S-Bahn und in den Lehnitzer Ortskern hält er für wünschenswert. „Für Lehnitz wäre eine solche Entwicklung elementar wichtig“, sagt Ortsvorsteher Matthias Hennig (SPD).

Die Grünen in Oranienburg und Hohen Neuendorf fordern von beiden Städten gemeinsame Plananstrengungen für ein großes Wohngebiet. Denn auch auf Hohen Neuendorfer Seite bestehe für Wohnungsbau ein ebenso großer Handlungsbedarf wie in Oranienburg, so die Fraktionschefs Thomas von Gizycki und Heiner Klemp.