Neue Druckleitung nach Osterne

Wolfgang Gumprich

Osterne Jeden Tag wächst die Wasserleitung vom Ortsausgang Gransee nach Osterne um rund 300 Meter. Dabei nutzt das Tiefbauunternehmen Albert Schulz aus Lindow den modernen Stand der Technik.

Und es sieht so leicht aus: Pascal Rechner hängt eines der 20 Meter langen blauen Rohre aus Polyethylen mit einer Kettte an einen kleinen Bagger, mit dem Ulf Schlaefke das Rohr zu einem Baucontainer zieht. Dort wartet Frank Scherbarth, der das Rohr in eine Haltevorrichtung legt, die rote Verschlusskappe abnimmt und das Rohr festklemmt. Auf der anderen Seite wartet ein Rohr, das vor einer halben Stunde verschweisst wurde. Nun setzt Schlaefke den Planhobel zwischen beide Enden, „der hobelt hier beide Seiten vollkommen glatt“.

Schweißer Scherbarth nimmt eine auf 220 Grad erhitzte Platte, die die Wärme auf das Rohr überträgt. Nach wenigen Minuten sind beide Enden so erhitzt, dass mit einer Hebelvorrichtung beide Rohrenden mit 40 bar zusammengedrückt werden. Nach 20 Minuten sind die Rohrstücke fest verschweißt. „Die kriegt jetzt keiner mehr auseinander“, weiß der Schweißer. Wenn die drei Männer ihre Arbeit beendet haben, kommen ihre Kollegen, die die Strecke rund 1,50 Meter tief in der Erde verbuddeln.

Die Leitung wird den Wasserturm in Osterne mit Trinkwasser versorgen, berichtet Wassermeister Axel Gutschmidt vom TAV Lindow-Gransee. „Das Wasser wird mit Hochdruck in den Turm gepumpt“, erklärt er. Von dort fließt es mit dem natürlichen Gefälle in die Häuser“. Das Wasserwerk in Gransee pumpt dann immer nur soviel Wasser in den Turm, dass der Druck ausgeglichen ist.