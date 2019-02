Der etwas andere Jahresrückblick

BT

Brandenburg Sie sind wieder da: das vierköpfige Kabarett Obelisk – Gretel Schulze, Andrea Meissner, Andreas Zieger und Helmut Fensch – aus Potsdam mit ihrem Programm „Alles muss raus“ gastiert am Sonntag, 10. März, ab 16 Uhr erneut in der Havelstadt. Gemeinsam mit ihrem Publikum lassen sie das vergangene Jahr noch einmal an sich vorüberziehen – und staunen, was da so alles passiert und nicht passiert ist. Eine wieder garantiert vergnügliche und mitunter sicher auch ernsthafterbauliche Zeitreise mit viel Musik und einem wegweisenden Blick in die Zukunft. Oder um es mit dem leicht abgewandelten Jahrhundert-Zitat der Kanzlerin zu sagen: Wir schlaraffen das! Karten sind in der Kategorie I für 19, ermäßigt 15 und in der Kategorie II für 15, ermäßigt 12 Euro an der Abendkasse sowie unter 03381/511 111 zu haben.