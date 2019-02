Polizei untersagt Betrunkenen die Weiterfahrt

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Polizisten haben bei Verkehrskontrollen einen Auto- und einen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen, die betrunken waren.

Zunächst meldeten sich Zeugen am Dienstag, gegen 14 Uhr, bei der Polizei. Sie hatten einen Peugeot-Fahrer in der Lebbiner Straße in Storkow beobachtet, der offensichtlich betrunken unterwegs war. Die Beamten stellten bei dem 70-Jährigen tatsächlich einen Atemalkoholwert von 2,57 Promille fest, meldete die Polizei. Er musste daraufhin seinen Führerschein abgeben und zur Blutprobe mitkommen. Gegen ihn wird ermittelt.

Schließlich kontrollierte die Polizei am Dienstagabend einen Radfahrer, welcher ihnen in der Nordstraße in Fürstenwalde durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei dem 56-Jährigen wurden 1,70 Promille gemessen. Er musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Anzeige. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.