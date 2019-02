„Es war eine gewisse Überraschung“

Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Sie gehörte am Sonnabend zu den strahlenden Siegerinnen: Lilly-Marlen König vom gastgebenden JC Samura Oranienburg setzte sich beim Pharmaturnier in der Gewichtsklasse bis 63 Kilo der U 16 durch. SportredakteurStefan Zwahr sprach mit der 14-jährigen Sportschülerin.

Das Pharmaturnier ist traditionell gut besetzt. Mit welchen Erwartungen bist du nach Kremmen gefahren?

Wenn ich ehrlich bin, dachte ich, dass es nicht so gut wird. Ich war in einer anderen Gewichtsklasse unterwegs und war mir darum ein bisschen unsicher. Sonst starte ich in der 57-Kilo-Klasse, bin diesmal aber eine Klasse hoch gegangen. Das Problem ist, dass die anderen Gegnerinnen schwerer sind. Darum war es schon eine gewisse Überraschung, dass es so gut lief.

Bist du nach diesem Turniersieg automatisch mit dir zufrieden?

Ich hätte viele Sachen schon besser machen können. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Es war eine gute Woche. Bei der Nordostdeutschen Meisterschaft war ich vor wenigen Tagen Dritte. Aber auch da hätte es eigentlich mehr sein können.

Viele deiner älteren Teamkollegen schwärmen vom Pharmaturnier. Ist es auch für dich etwas Besonderes, bei dieser Veranstaltung auf der Matte zu stehen?

Ja, das ist schon so. Es ist nun mal das Turnier vom eigenen Verein. Und außerdem haben wir nicht so viele Wettkämpfe in der Umgebung, die so hoch angebunden sind.

Das Event dient als Sichtungsturnier des Landesverbandes. Kannst du als Sportschülerin ganz entspannt sein oder stehst auch du an einem solchen Tag unter Druck?

Leistung muss ich dennoch zeigen. Auf der Sportschule wird nach der zehnten Klasse entschieden, ob man bleiben darf. Darum muss ich schon gute Leistungen und Ergebnisse liefern.

An der Sportschule bist du seit 2017. Läuft es dort so, wie du es dir gedacht hast?

Ja, eigentlich schon. Manche Tage sind halt sehr hart. Aber auch das mit der Schule bekommt man hin.

Was würdest du als deinen größten bisherigen Erfolg bezeichnen?

Die Frage kann ich eigentlich gar nicht beantwortet. Das kann man nicht sagen, weil es so viele Wettkämpfe sind. Ich habe als Fünfjährige mit dem Judo angefangen. In den Jahren ist viel passiert.

Setzt du dir regelmäßig neue Ziele?

Ja, für jedes Jahr setze ich mir neue Ziele. Ich will immer besser werden. Bei den Nordostdeutschen Meisterschaften hat es geklappt. Da war ich vor einer Woche Dritte, im letzten Jahr Fünfte.

Wie es es eigentlich, eine Schwester zu haben, die Deutsche Meisterin ist?

Dieser Erfolg von Emma-Louise ist natürlich Thema in der Familie. Und es ist schon so, dass man sich sagt: „Jetzt muss ich auch was reißen!“. Aber ich bin jünger als sie. Darum ist es nicht so schlimm. Ich drücke ihr die Daumen und werden sie am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft unterstützen.

Hast Du selbst den Wunsch, einen großen Titel zu gewinnen oder zu Olympia zu fahren?

Ja, den Traum gibt es schon. Gerade als Sportschüler hat man den Wunsch, es zu schaffen.