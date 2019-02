Babykino droht Verbot

Brian Kehnscherper

Walsleben (MOZ) Die Kunden von Catherin Grabow nehmen mitunter zweistündige Anfahrten in Kauf, um in ihrem Babykino ihre ungeborenen Kinder auf dem Bildschirm zu sehen. Doch nun droht Grabow das Aus. Durch eine Verordnung des Bundesumweltministeriums soll nichtmedizinischer Ultraschall bei Ungeborenen ab 2021 verboten sein.

Auf einer Tafel im Eingangsbereich führt die zweifache Mutter Grabow eine Strichliste: Wie viele Mädchen und wie viele Jungen werden von ihren Kundinnen erwartet. Die Zahl der ungeborenen Mädchen übertrifft jene der 15 Jungen um mehr als ein Drittel. Nur zwei Striche befinden sich in der Spalte „Geheim“. Doch ihr Babykino dient zu mehr als zur Geschlechtsbestimmung. Etwa vier Klienten pro Tag empfängt Catherin Grabow in ihrem Haus am Rand von Walsleben. Die gelernte Medizintechnikerin hatte sich 2012 mit dem Babykino selbständig gemacht und einen Nerv getroffen. Viele ihrer Klienten kommen aus der Region, einige kommen aber auch aus entfernteren Gegenden. Denn Grabow betreibt eines von nur vier Babykinos in Brandenburg. „Viele kommen mit der ganzen Familie. Das ist es, was Babykino ausmacht. Vor allem für die Omas ist es wichtig“, erklärt die 39-Jährige. Bei Untersuchungen beim Arzt würden oftmals noch 2D-Ultraschallgeräte benutzt. Die Bilder sind für Laien kaum zu erkennen. Der Arzt konzentriert sich darauf, ob das Kind gesund ist. Bei Catherin Grabow geht es um die Emotion. „Man kann viele Details sehen, für die Ärzte gar keine Zeit haben: Die Form der Nase, die Schlafposition, ob das Kind viele Haare hat oder nicht, ob es lächelt. Manche Eltern bringen eine Spieluhr oder Musik mit, um dann die Reaktion zu sehen. Das sind Eindrücke, die man beim 2D-Ultraschall nicht hat.“ Am Ende nehmen ihre Kunden mit ausgedruckten Bildern auch eine schöne Erinnerung mit. Und auch für den traurigen Fall, dass das Säugling nicht lebend zur Welt kommt, bleibt den Eltern ein Andenken an das Sternenkind.

Das Bundesumweltministerium möchte solche Ultraschalluntersuchungen, wie sie Grabow vornimmt, in Zukunft verbieten. Im Dezember wurde eine Änderung des Strahlenschutzgesetzes verordnet, laut der nichtmedizinische Ultraschall-Anwendungen verboten werden sollen. „Was das Babykino betrifft, wäre es das Aus“, sagt Grabow. Das Ministerium möchte Ungeborene vor unnötigen Einflüssen schützen. Doch Grabow kann nicht nachvollziehen, inwieweit ihr Angebot schädlich sein soll. Sie habe schriftlich beim Ministerium nachgefragt. „Denen geht es darum, dass sie der Meinung sind, Babykinos benutzen Geräte, die mit hoher Schallintensität arbeiten und ein Risiko für Babys besteht.“ Studien dazu hat Grabow jedoch nicht gefunden. Ihr ist lediglich eine Untersuchung bekannt, laut der es bei länger andauernden hochfrequenten Untersuchungen von Föten, die jünger als 14 Wochen sind, zu Gefäßerwärmungen um bis zu vier Grad Celsius kommen kann. „Es ist aber nicht klar, ob das zu Schädigungen führt.“ Für sie sei diese Frage aber ohnehin nicht relevant, da beim 3D-Ultraschall eine viel geringere Frequenz verwendet werde. „Es gibt keine Studie, die belegt, dass 3D-Ultraschall zu Schäden führt.“

Dennoch hält sie es für sinnvoll, dass der Staat den Einsatz der Technik besser überwacht. Denn auch findige Fotografen bieten Ultraschallfotografien an. Mitunter werden die Geräte auch an Privatleute für Babypartys verliehen. „Ich finde, das sollte nur in qualifizierten Händen sein. Ohne medizinisches Hintergrundwissen ist es absolut fragwürdig.“ Catherin Grabow selbst kläre die werdenden Eltern immer darüber auf, dass sie bei ihr keine Diagnostik bekommen. Sie fertigt die Bilder auch erst ab der 30. Schwangerschaftswoche an. Dann sind viele Körpermerkmale gut genug ausgeprägt und in der Regel die medizinischen Untersuchungen bereits abgeschlossen. „Ich gehe davon aus, dass alles Diagnostische beim Arzt erfolgt ist und hier nur die schönen Fotos gemacht werden. Das sollte jeder Mutter bewusst sein, die in ein Babykino geht.“ Wenn ihr zufällig doch einmal etwas auffalle, das auf mögliche Erkrankungen hinweist, rät sie den Müttern, nochmals mit ihrem Arzt Rücksprache zu halten.

Die Frage, wie es mit dem Babykino weitergehen soll, blendet Catherin Grabow derzeit noch aus. „Ich warte noch ein Jahr ab. Bei mir ist das Glas immer halb voll.“ Sie hofft, dass beim Strahlenschutzgesetz nachgebessert wird.