Klage wird immer wahrscheinlicher

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder/Buch (MOZ) Ernüchtert kehrte ein große Delegation aus Birkenwerder am Dienstagabend aus Berlin-Buch zurück. Der große Paukenschlag beim Erörterungstermin zur 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung, die auch über Birkenwerder führt, blieb aus.

„Ich habe nicht viel Hoffnung auf eine Wende im Verfahren und denke, dass eine Klage unausweichlich ist“, sagte Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) schon während des Termins.

Aus Birkenwerder waren neben dem Bürgermeister auch Peter Kleffmann, Sprecher der Bürgerinitiative A 10 Nord (BI), mit einigen Mitgliedern sowie zehn interessierte Einwohner vor Ort. Im Gepäck hatte Kleffmann auch 36 Vertretervollmachten aus Birkenwerder. „Die Stimmung war, in Anbetracht der Bedeutung, sachlich, aber bestimmt und hat in großen Teilen sowohl die Behörde, als auch den Vorhabenträger 50Hertz mächtig beeindruckt“, berichtet der BI-Sprecher.

Der nächste offizielle Schritt ist der Planfeststellungsbeschluss des Brandenburger Ministeriums für Wirtschaft und Energie. Kleffmann rechnet mit sechs bis zwölf Monaten, bis der Beschluss vorliegt. „So lange wird die BI jedoch nicht tatenlos herumsitzen - versprochen!“, kündigte er weiteren Protest gegen das Vorhaben an. Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe konnte noch keinen Termin für den Beschluss nennen.“Wir als zuständige Planfeststellungsbehörde werden unter Einbeziehung der Einwendungen und Stellungnahmen sowie der Ergebnisse des Erörterungstermins nach sorgfältiger Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange eine abschließende Entscheidung treffen“, teilte Abteilungsleiter Torsten Schronschk auf Anfrage mit.

50Hertz plant eine 380-Kilovolt-Höchstspannungsfreileitung zwischen den Brandenburger Umspannwerken Neuenhagen bei Berlin und Wustermark. Die Freileitung wird auf gleicher Trasse der bisherigen 220-Kilovolt-Freileitung, die durch Birkenwerder, Mühlenbeck und Bergfelde führt, gebaut. Der 380-kV-Nordring Berlin erhöhe die Versorgungssicherheit im Großraum der Hauptstadt und stärke die Netzanbindung des Stahlwerks in Hennigsdorf, heißt es auf deren Homepage. Insgesamt plant 50Hertz, eine rund 80 Kilometer lange 380-kV-Freileitung zu errichten und Umspannwerke umzubauen. Die Investitionen liegen nach eigenen Angaben bei zirka 176 Millionen Euro.

Vor allem in Birkenwerder wird kritisiert, dass die Leitung bewohntes Gebiet überquert und durch die gut 80 Meter hohen Masten das Landschaftsbild stört. Gefordert wird auf dem Gebiet der Gemeinde eine unterirdische Verlegung entweder als Erdkabel oder in einem Tunnel, der im Lärmschutzwall entlang der Autobahn integriert werden könnte. Für den Fall, dass nicht auf die Bedenken Birkenwerders eingegangen wird, hat die Gemeindevertretung vorsorglich Kompensationsmaßnahmen in Millionenhöhe gefordert.