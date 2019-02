Fördermittel fürs Tucholskymuseum

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Das Rheinsberger Kurt-Tucholsky-Museum erhält Fördermittel für die Renovierung seiner Räume für Wechselausstellungen.

Museumsleiter Dr. Peter Böthig hatte 45 000 Euro aus dem Programm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland“ beantragt. Die Mittel werden zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom Land Brandenburg bereitgestellt. Wie der Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke (CDU) am Mittwoch mitteilte, hat die Kulturstaatsministerin im Kanzleramt, Monika Grütters, den Bundesanteil in Höhe von 22 500 Euro bewilligt.

Böthig wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts von der frohen Nachricht. „Ich habe noch nichts Schriftliches. Es freut natürlich außerordentlich“, sagte er auf RA-Nachfrage. Von der Finanzspritze möchte er unter anderem eine neue Alarmanlage im Schloss installieren lassen. Zudem möchte er das Ausstellungslicht gegen separat dimmbare LED-Leuchten austauschen, um die einzelnen Exponate besser in Szene setzen zu können. Der größte Teil der beantragten Summe wird in die Renovierung der fünf Räume für Wechselausstellungen geben. Laut Böthig werden neue Fußleisten benötigt. Zudem haben die Fenster und Wände einen neuen Anstrich nötig. „Die Details müssen noch mit den Restauratoren besprochen werden“, so Böthig. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. „Wir wollen das in einer Pause zwischen zwei Ausstellungen machen“, so der Museumsdirektor. Seinen Kostenschätzungen zufolge dürften die beantragten 45 000 Euro reichen, um die kompletten Kosten abzudecken.