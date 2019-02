Internationale Abkommen nötig

Berlin (MOZ) Umweltministerin Schulze möchte den Plastikmüll in Deutschland eindämmen. Das ist gut und richtig. Dennoch werden die Weltmeere nicht durch europäische, sondern vor allem durch asiatische Flüsse verschmutzt. Zwar landen immerhin zwanzig Prozent des deutschen Plastikmülls in Ländern wie Thailand oder Malaysia. Was dort dann damit geschieht, weiß niemand so genau. Der überwältigende Anteil des Plastikmülls in den Ozeanen geht jedoch mit sehr großer Sicherheit auf asiatische Verbraucher zurück. Um der Plastikverschmutzung der Ozeane Einhalt zu gebieten, muss also auch dort ein Umdenken stattfinden.

Schulzes Plan kann deswegen nur ein erster Schritt sein. Darüber hinaus sind zwingend internationale Abkommen zur Reduzierung des Plastikmülls nötig. Reformen, die lediglich Konsumenten zwischen Kiel und Konstanz betreffen, werden die Weltmeere nicht retten. Um von anderen Ländern Engagement einfordern zu können, muss die Bundesrepublik aber trotzdem vorangehen, zumal die Verbraucher hierzulande pro Kopf den meisten Müll produzieren. Schon jetzt nehmen immer mehr Supermärkte wegen des Drucks der EU überflüssige Wegwerf-Artikel aus dem Angebot. Das ist zwar nur ein Anfang, aber ein guter.