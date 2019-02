Vierer wahrt Chancen auf „Minimalziel“ bei Bahnrad-WM

Titelkämpfe in Polen

DPA

Pruszkow (dpa) Deutschlands Vierer der Männer hat zu Beginn der Bahnrad-WM im polnischen Pruszkow seine Chancen auf den anvisierten sechsten Platz gewahrt.

Mit einer Zeit von 3:57,276 Minuten fuhren Felix Groß, Theo Reinhardt, Leon Rohde und Domenic Weinstein in der Mannschaftsverfolgung-Qualifikation auf Platz sechs.

„Der Lauf war nicht optimal. Aber wir können unser Minimalziel Platz sechs noch erreichen“, bilanzierte Bundestrainer Sven Meyer. In der nächsten Runde trifft das Quartett vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) auf die Schweiz. Die Eidgenossen liegen in der Nationenwertung der Olympia-Qualifikation vor dem BDR auf Platz acht, der noch zur Teilnahme bei den Spielen in Tokio 2020 berechtigt.

Auch der deutsche Frauen-Vierer mit Charlotte Becker, Franziska Brause, Lisa Brennauer und Lisa Klein beendete die Qualifikation mit einer Zeit von 4:24.568 Minuten auf Platz sechs. Am Donnerstag trifft das Team von Bundestrainer André Korff auf die USA.