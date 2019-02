Neue Optik für Rheinsberger Sparkasse

Jürgen Rammelt

Rheinsberg Mit einem Tag der offenen Tür wurde am Mittwoch die umgestaltete Rheinsberger Filiale der Sparkasse offiziell eröffnet. Neben den Mitarbeitern konnte Sparkassenvorstand Markus Rück zahlreiche Kunden sowie Ostprignitz-Ruppins Landrat Ralf Reinhardt (SPD) begrüßen, die sich von der neugestalteten Einrichtung begeistert zeigten.

Neu ist, dass die Kunden künftig an zwei Terminals von Mitarbeiterinnen empfangen werden, mit deren Hilfe sie ihre Bankgeschäfte erledigen können. Obwohl es die Kasse wie bisher noch gibt, werden dort nur noch höhere Bargeschäfte und -auszahlungen abgewickelt. Verändert wurde auch der Bereich mit den Ein- und Auszahlungsautomaten, den Überweisungsterminals und den Kontoauszugs-Druckern. Wie Markus Rück erklärte, führten mehrere Gründe dazu, die Filiale und die Geschäftsabläufe zu verändern. So wurde ein zusätzlicher Beratungsraum geschaffen, der Wartebereich kundenfreundlich gestaltet, für die Mitarbeiter ein Beratungsort eingerichtet und die Sicherheit im Selbstbedienungsbereich erhöht. So stehen für individuelle Beratungsgespräche jetzt vier Räume zur Verfügung, die alle unter einem besonderen und Rheinsberg betreffenden Thema stehen.

Unter dem Motto „Willkommen an Bord“ wird an den Wassersport und den Bootstourismus erinnert. Die anderen drei Räume sind dem Schloss, dem Polarforscher Alfred Wegener und der Rheinsberger Keramik-Produktion gewidmet. Und im Wartebereich hat der Publizist und Schriftsteller Kurt Tucholsky mit der Beschreibung seines Lebens, einigen seiner Bücher und anderen Ausstellungsstücken einen würdigen Platz gefunden.

Sparkassenchef Rück lobte ausdrücklich die beteiligten Firmen und Handwerker, die bis auf eine Ausnahme aus der Region kamen und in 14 Tagen die Neugestaltung realisierten. Anerkennende Worte gab es auch für die Mitarbeiter, die die „Operation am offenen Herzen“ ertragen mussten. Laut Rück investierte das Geldinstitut für die Umgestaltung einen „kleinen sechsstelligen Betrag“. Die Rheinsberger Filiale hat rund 9 000 Kunden, die von sieben Mitarbeitern betreut werden.