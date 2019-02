Schüler sagen Schulstreik nach angeblicher Drohung ab

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Erzieher-Schülerin Juliane Müller ist verzweifelt. Eigentlich wollten sie und ihre Mitschülerinnen und auch die Klassen der Sozialassistenten am Donnerstagsfrüh ihre Schule im alten Oranienburger Runge-Gymnasium bestreiken. Doch am späten Mittwochnachmittag sagten sie den Streik ab. Man habe den Streikenden mit „Fehlstunden“ und einer „Sechs“für Sozialkompetenz gedroht. Auch sei ihnen damit gedroht worden, dass sie dann vielleicht schuld daran seien, dass die neue Schule nicht gebaut werde. „Da haben wir alles lieber abgeblasen“, bedauerte Juliane Müller.

Doch der Reihe nach: Rund 400 Erzieherinnen und Sozialassistenten werden am Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum unterrichtet. Ihre Klassen befinden sich im ehemaligen Runge-Gymnasium gegenüber dem Oranienburger Bahnhof. Sie teilen sich das alte Gebäude mit Altenpflegeschülern der Agus, die von den Oberhavel Kliniken betrieben wird. Im April beginnen dort auch Kranken- und Gesundheitspfleger ihre Ausbildung. Dann wird es eng.

Erzieherin Juliane Müller und auch Doreen Arnold, die im zweiten Ausbildungsjahr zur Sozialassistentin ist, befürchten, dass „uns immer mehr Räume von der Agus geklaut werden“. Erst jetzt hätten sie erfahren, dass sie auch den Musikraum abtreten müssten. „Das ist schon der dritte Raum, den wir verlieren“, sagt Doreen Arnold: „Wir haben gar keinen Platz mehr.“

OSZ-Schulleiter Dieter Starke sieht das anders. „Wir haben Platz genug. Auch sind die Raumabgaben an die Agus seit Oktober so vereinbart worden.“ Für die Erzieher und Sozialassistenten plant der Landkreis2020/2021 einen Neubau an der André-Pican-Straße.

Wer die Drohung gegen die streikenden Schülerinnen und Schüler am Mittwoch ausgesprochen hat, blieb offen. Schulleiter Starke sagte dazu, ihm sei nichts bekannt davon. Möglicherweise hat sich die Kommunikation und die Aufregung durch die sozialen Netzwerke am Nachmittag verselbstständigt. Eine genaue Auskunft dazu war am Abend nicht zu bekommen. Klar ist nur eines: Der Streik findet nicht statt.