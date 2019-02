Was Senioren bewegt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Eberswalder werden immer älter. Gleichzeitig wächst der Anteil der Altersklasse Ü50 an der Gesamtbevölkerung. Dennoch hat der Seniorenbeirat Nachwuchssorgen. Das Gremium wirbt um neue Mitstreiter.

Nicht Kaffeekränzchen, keine Romé-Runde, keine Kegel-Gemeinschaft, keine Wandertruppe. All das ist der Seniorenbeirat nicht. Und will es auch nicht sein. „Womit wir solche Treffen keineswegs abwerten wollen. Das alles hat seine Berechtigung. Und erfreulicherweise gibt es in Eberswalde viele Gruppen, die diese Formen der Geselligkeit und Unterhaltung pflegen“, sagt Charlotte Canditt (69), die Vorsitzende des Eberswalder Seniorenbeirates. Ob Volkssolidarität, DRK oder Sportvereine, an Optionen der Einsamkeit zu entrinnen, Gesellschaft zu finden, mangele es nicht.

„Unser Schwerpunkt ist die seniorenpolitische Arbeit“, betont Canditt. Das Gremium sei ein „beratendes Organ der Stadtverordnetenversammlung“. Weshalb Mitglieder des Beirates auch an den Ausschuss- bzw. Parlamentssitzungen teilnehmen. Seniorenpolitik, fügt die Vorsitzende sogleich hinzu, sei keine Politik etwa für eine Minderheit. Immerhin seien 30 Prozent der Eberswalder Senioren. „Weshalb wir noch stärker in die Öffentlichkeit treten wollen.“

Inzwischen werde der Beirat zwar „wahrgenommen“, schätzen die Mitglieder ein und sehen gleichzeitig noch deutliche Reserven. Der politische Raum nutze die Erfahrung, die Kompetenz und die Meinung des Gremium noch viel zu selten. „Wir werden selbst aktiv“, betont Canditt. Als Erfolg wertet sie, dass die Mitglieder des Beirates auf der parlamentarischen Ebene jetzt sachkundigen Bürgern gleichgestellt sind. Eine Form der Anerkennung, um die das Gremium lange gekämpft hatte. Wobei sich Canditt und Co. damit noch nicht am Ziel sehen. „Wir möchten in den Ausschüssen nicht nur Rederecht haben, sondern auch Vorschlagsrecht“, formuliert die Vorsitzende einen Anspruch für die neue Legislaturperiode.

Die Palette der Themen, mit denen sich der Beirat beschäftigt, ist groß. Das Spektrum reicht von Mobilität über öffentliche WC bis hin zur Begehbarkeit von Friedhöfen. Einiges habe man erreicht, vieles bleibe noch zu tun. 2019 will sich der Beirat vor allem zweier Themen annehmen: E-Bikes in Geschosswohnanlagen sowie Wohnen im Alter. Im ersten Fall ginge es um die Frage, wo und wie die deutlich schwereren Elektro-Räder in Wohnblöcken abgestellt werden können. Dazu wollen sich die Mitglieder beispielsweise Lösungen in Schwedt anschauen. Im zweiten Fall ginge es etwa um die Möglichkeiten des Wohnungstauschs, ein Thema, das derzeit auch in Berlin breit diskutiert wird. Senioren leben in großen Wohnungen, junge Familien brauchen größere Wohnungen. Zumeist scheitere der Wechsel allerdings an höheren Mieten, so die Erfahrung. „Ideal wäre doch ein kostenneutraler Tausch, also ein Tausch zu den jeweiligen Bestandsmieten“, so Canditt und Mitstreiter. Dazu suche der Beirat das Gespräch mit den Vermietern, etwa der städtischen WHG und der Genossenschaft 1893.

Der Beirat arbeitet eng unter anderem mit der städtischen Referentin für Generationen, Katrin Forster-König, mit dem Behindertenverband sowie der Akademie Zweite Lebenshälfte zusammen. Zugleich will er die Kooperationen ausbauen. Charlotte Canditt, die seit vier Jahren den Beirat leitet, und ihre Mitstreiter wollen etwa Patenschaften für Klassen und Kita-Gruppen übernehmen. Ein erstes Gespräch mit der Grundschule Schwärzesee im Brandenburgischen Viertel habe es bereits gegeben. „Dort war man aufgeschlossen“, heißt es.

Trotz wachsenden Anteils der Senioren an der Bevölkerung hat der Beirat Nachwuchssorgen. Aktuell zählt das Gremium 18 Mitglieder. Möglich wären 25. Viele Mitstreiter seien inzwischen jenseits der 65 oder sogar der 70. „Deshalb würden wir uns freuen, neue Mitstreiter zu gewinnen“, wirbt Canditt. Interessenten ab 50 Jahren, die Lust haben, Seniorenpolitik mitzugestalten. Der Beirat trifft sich einmal im Monat im Bürgerzentrum an der Schorfheidestraße 13 im Brandenburgischen Viertel. Die Sitzungen seien öffentlich. Nächster Termin sei der 18. März (10 Uhr). Zuvor, am 5. März, empfängt Bürgermeister Friedhelm Boginski den Beirat zum Stammtisch im Rathaus.

Interessenten können sich melden bei: Charlotte Canditt, Tel. 03334 526097 oder per E-Mail charlotte.canditt@web.de