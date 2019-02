„Knochengerüst“ des Tourismus

Olav Schröder

Bernau/Eberswalde (MOZ) Noch ist es Zukunftsmusik. Doch die ersten Arbeiten für die Einbeziehung des Tourismus in die Regionalplanung laufen bereits. Ziel ist die Beschreibung und Aufnahme von Gebieten, die sich als Schwerpunkte für Ausflügler und Touristen eignen.

Das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern ist gewisserweise ein Vorbild für die Erarbeitung des integrierten Regionalplans Uckermark-Barnim mit dem Schwerpunkt Tourismus. Seit Jahren, so Florian Krischka von der Regionalen Planungsgemeinschaft in Eberswalde, sei das Thema dort in der Regionalplanung verankert, indem die Schwerpunkte und Entwicklungsräume festgelegt werden. Gleichwohl können für den Barnim und die Uckermark bereits erste mögliche Ansätze genannt werden, die für das Leitbild der Region und damit für die Entwicklung des Tourismus eine Rolle spielen können.

So gebe es eine „unglaubliche Fülle von Grundlagen“, die berücksichtigt werden können. Sinnvoll sei dies vor allem dann, wenn letzten Endes die Bereiche benannt werden, die besonders sinnvoll für den Tourismus seien.

Die Bandbreite ist groß. So seien Radwege positiv für den Tourismus zu bewerten, die Nutzung großer Flächen durch Photovoltaik-Anlagen in diesem Zusammenhang eher nachteilig. Unabhängig davon könnten Karten nach Übernachtungszahlen erstellt werden, wobei die Einwohnerzahlen und damit die relative Siedlungsdichte zu beachten sei, so Florian Krischka. Ebenfalls von Bedeutung seien belastbare Zahlen zu den Ferienwohnungen.

Zwei weitere große Komplexe bilden die „Infrastruktur“ und die „natürlichen Grundlagen“. Unter dem ersten Bereich können kulturelle Höhepunkte und Sehenswürdigkeiten wie das Schiffshebewerk in Niederfinow, aber auch Möglichkeiten zum Radwandern zusammengetragen werden. Zum zweiten Komplex zählen zum Beispiel die Erholungsmöglichkeiten, die Schutzgebiete, aber auch besonders reizvolle Landschaften bieten. Erholungswälder seien zum Teil schon kartiert. Ebenso wichtig sei aus Sicht des Tourismus auch die Aufnahme von Gewässer und Seen.

In die Erarbeitung der Grundlagen soll auch die Landesplanung einbezogen werden, aber keineswegs nur diese. Auch die Tourismusverbände werden hierzu angesprochen, so Florian Krischka.

Die Mitglieder im Planungsausschuss haben sich bereits mit dem Vorhaben befasst. Dort stößt es auf allgemeine Zustimmung. Das Planungswerk sei allerdings nur als ein „Knochengerüst“ zu verstehen, sagte der Ausschussvorsitzende Frank Bretsch und fügte hinzu: „Mit Leben erfüllen müssen es die Touristiker.“ Bretsch erinnerte daran, dass Mecklenburg-Vorpommern 2018 Bayern als nachgefragtestes Touristenland abgelöst hat.

Die Planung könnte auch kleinen Orten, die in touristischen Schwerpunktgebieten liegen, neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen, unterstrich Ausschussmitglied Hans-Otto Gerlach. Allerdings dürften keine neuen „Tabu-Kriterien“ eingeführt werden, warnte er. Es gebe bereits genug Vorgaben, die festlegen, „was eben nicht möglich ist“.

Die Ausweisung von Schwerpunktgebieten wurde zwar als „sehr wichtig“ eingeschätzt. Allerdings käme dieser Ansatz auch schon zu spät. Die Nord-Uckermark sei bereits zu einem Industriegebiet geworden. So sei Angermünde als Erholungsort von Windkraftanlagen umgeben.

Viele Datenbestände liegen bereits vor und müssten lediglich eingearbeitet werden. Dies gilt zum Beispiel für die Denkmale. Darüber hinaus wurde angeregt, auch wertvolle, charakteristische Backsteinbestände aufzunehmen.