MOZ

Seelow (MOZ) In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch verschwanden in Seelow zwei Pkw. Im Pappelweg wurde ein grauer VW Tiguan mit dem amtlichen Kennzeichen „SEE-KJ1“ gestohlen. Der Wagen stand dort auf einem frei zugänglichen Parkplatz. Der Schaden liegt bei rund 13 000 Euro. Zudem stahlen Unbekannte auch einen Skoda Octavia Kombi von seinem Abstellplatz in der Straße Am Stadion. Nach beiden Fahrzeugen wird nun gefahndet.