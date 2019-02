Spatzennest zu eng für die Küken

Michael Anker

Falkenberg (MOZ) Die Falkenberger Kita „Spatzennest“ stößt buchstäblich an ihre Grenzen. Sämtliche Platzkapazitäten sind längst ausgereizt. Bis auf das Zimmer der Kita-Leitung, wurden mittlerweile auch alle Räume der Erzieher den etwa 150 Kindern zur Verfügung gestellt.

Ein Erzieher und 18 Erzieherinnen müssen sich in der Kita „Spatzennest“ einen kleinen Raum neben dem Eingang des 20 Jahre alten Gebäudes teilen. Zum Frühstücken weichen sie in den Windfang am Eingang aus. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, stellte Falkenbergs Bürgermeister Christian Ziche auf der Gemeindevertretersitzung am Montagabend klar.

Die Gemeindevertreter diskutierten, mit welchen Lösungen das Platzproblem geklärt werden könnte. Zwei Varianten stehen als Sofortmaßnahme zur Wahl. Es könnten Container angeschafft oder ein Raum rechts an das bestehende Gebäude angebaut werden. Das Amt Falkenberg-Höhe wurde beauftragt, die Kosten für beide Varianten zu kalkulieren und die Bauanträge vorzubereiten.

Denn selbst für eine eventuelle Container-Lösung müssen ein Bauantrag eingereicht, ein Fundament gebaut und Wasser- und Stromanschlüsse gelegt werden, erklärte Christian Ziche. Er würde allerdings für einen Anbau plädieren, denn ein Container sei nur eine Notlösung und mit hohen Mietkosten verbunden.

Einen größeren Anbau, links neben dem Eingang des Gebäudes, sieht die Gemeinde als optimale Lösung. Dort könnten Krippenkinder der Altersgruppe null bis drei Jahre einziehen. Die Gesamtkosten beliefen sich hierfür, so Ziche, auf etwa eine Million Euro. Die beim Landkreis Märkisch-Oderland beantragten Fördermittel für dieses Vorhaben wurden bisher allerdings nicht bewilligt. Die Gemeinde hätte noch nicht einmal eine Antwort erhalten, ärgert sich der Bürgermeister.

Amts-Kämmerin Karin Richter teile den Gemeindevertretern mit, dass 280 000 Euro als Eigenmittel für diesen Anbau im Haushalt eingestellt wurden. Peter Hartfiel, Ortsvorsteher von Dannenberg, mahnte in diesem Zusammenhang Augenmaß an. Man solle die Entwicklung der Kinderzahlen im Blick behalten. Zwar gebe es im Moment viel Nachfrage nach Betreuungsplätzen, aber in einigen Jahren könne es bereits anders aussehen. Dann könnte es sich rächen, falls zu groß gebaut wurde.

Dieses Argument lässt Christian Ziche nicht gelten. Für den Fall, dass in der Zukunft weniger Kinder die Kita besuchen würden, könnten die Hortkinder der benachbarten Grundschule „Alex Wedding“ in die Kita umquartiert werden. Zudem stimme ihn der Zuzug junger Familien in die Gemeinde optimistisch.

Da die Zeit dränge, soll vorerst ein kleinerer Anbau rechts vom Kita-Eingang realisiert werden. Die dafür geschätzten Kosten in Höhe von 80 000 bis 90 000 Euro will die Gemeinde alleine stemmen. Damit sollen je ein Raum für die Erzieher, einer für die Sprachförderung und ein Sanitärtrakt entstehen, erklärte der Bürgermeister der amtierenden Kita-Leiterin am Dienstag bei einem Vor-Ort-Termin. Katrin Czuprinna freute sich darüber, dass es nun eine erste Entscheidung gibt, die sie und ihre Kollegen entlasten könnte.