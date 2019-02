Ein Hauch von „007“ in Golzow

Bereits zum zweiten Mal zu Gast in Golzow: Das Landespolizeiorchester hatte unlängst für die Grundschüler aufgespielt. Am Dienstagnachmittag galt das Präventionskonzert den Senioren aus der Region. Sie erlebten Unterhaltung und bekamen viele wertvolle Tipps. © Foto: Lubisch Matthias

Eva-Maria Lubisch

Golzow (MOZ) „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“. Unter diesem Motto präsentierte das Landespolizeiorchester Brandenburg am Dienstagnachmittag mit seinen musikalischen Mitteln das neue Präventionsprojekt für Senioren in Golzow.

Organisator Klaus-Dieter Lehmann und Bürgermeister Frank Schütz konnten in der Oderbruchhalle Golzow rund 200 Gäste aus der Region begrüßen. Moderator Thomas Petersdorf und die Präventionsbeauftragte der Polizeiinspektion von Märkisch-Oderland, Manuela Wieder, führten durch das Programm. Bekannte Kriminalmelodien aus Funk, Film und Fernsehen wie zum Beispiel Polizeiruf 110 „Titelmusik“ von Hartmut Behrsing, „Kriminaltango“ und „Mackie Messer“ aus „Kriminelles“ sowie „Derrick“ und „James Bond 007“ und mehr spielte das Orchester unter Leitung und Ideengeber des Projektes, Jürgen Bludowsky.

Zwischen den Musikstücken informierte Kriminalkommissarin Manuela Wieder – sie leitet an den Schulen der 1. bis 7. Klassen auch den Präventionsunterricht – kleine Beiträge zu den Themen „Falscher Polizist“, „Enkeltrick“ und „Haustürgeschäfte“. Anhand von Beispielen berichtete sie von Fällen, die sich im Zeitraum 2017 und 2018 im Inspektionsbereich zugetragen haben und angezeigt wurden: So erhielt eine Person einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Der erklärte ihr, dass ihr Geld auf der Sparkasse nicht sicher sei. Aufgrund dessen holte sie ihre Ersparnisse in Höhe von 16 000 Euro von der Sparkasse (in 500er Scheinen) ab und legte sie in ein Buch. Dann verpackte sie es in einem Paket und schickte es an die vorgegebene Adresse des Betrügers. Kurz danach kamen der Frau Zweifel. Sie vertraute sich der Polizei an, die dann das Paket rechtzeitig, bevor es zum Empfänger kam, abfing. Das Geld konnte zurückgegeben werden.

Kein Glück hatte eine Rentnerin, die auch einen Anruf erhielt und sich vom angeblichen Verwandten täuschen ließ. Der Betrüger gab vor, in Slubice eine Grundstücksschuld bezahlen zu müssen. Das Geld in Höhe von 50 000 Euro brachte die Frau mit dem Taxi nach Polen. Am Abend vertraute sich die Rentnerin ihrer Tochter an. Doch da war es leider zu spät.

Hauptkommissarin Wieder fragte in den Saal: „Und was machen Sie, wenn Sie solch einen Anruf erhalten?“ Eine Besucherin antwortete, dass es immer wichtig sei, eine Person mit einzubeziehen.

„Die Einsamkeit der Leute wird ausgenutzt. Aber ein fitter Geist lässt sich nicht betrügen“ so die Präventionspolizistin. Sie berichtete, dass diese Veranstaltungen für ältere Generationen immer mehr Anklang finden. Die Zielstellung des Projektes sei es, Seniorinnen und Senioren Tipps und Ratschläge zur vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung zu geben. Sie sollen Gefahren im Alltag erkennen und sie durch richtiges Verhalten vermeiden. Durch präventive Einflussnahme will die Polizei zur Festigung des Rechtsbewusstseins, zur Verstärkung des Sicherheitsgefühls, zur intensiveren Sensibilisierung für Gefahrensituationen und zum vertrauensvollen Miteinander von Bürgern und Polizei beitragen. Manuela Wieder gab den Gästen einige Regeln mit auf den Weg: Keine Fremden in die Wohnung lassen! Die Tür immer abschließen, Sperrbügel oder Kette benutzen! Gegensprechanlage verwenden! Türspion benutzen oder aus dem Fenster schauen! Ausweis zeigen lassen und gründlich prüfen! Keine Verträge an der Haustür abschließen oder Rücksprache mit Vertrauenspersonen halten.

Auch ein Fernsehteam vom ZDF war beim Konzert anwesend. Gedreht wurde für eine neue Golzow-Dokumentation, die am 4. Juni um 20.15 Uhr im ZDF gezeigt wird.

Kontakt: Die Polizeiinspektion Märkisch-Oderland Notruf: 110 Direktruf: 03341 333-0, Präventionsberater für Haus- und Wohnungssicherung: Rüdiger Wantzlöben, Tel. 03341 330 1085