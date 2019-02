MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Erneut ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Eisenhüttenstadt verletzt worden. Die 78-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Beamten waren am Dienstag gegen 13.25 Uhr zu dem Unfall gerufen worden. In der Saarlouiser Straße hatte ein 20-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz auf die Fahrbahn wechseln wollen und dabei wohl die Radfahrerin übersehen.

Als Sachschaden wird eine Summe von 2100 Euro geschätzt. Erst in der vergangenen Woche hatte es einen schweren Verkehrsunfall gegeben, dabei wurde eine Radlerin von einem Lkw-Fahrer übersehen.