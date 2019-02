Eine Hütte zum Erholen

Ein Schmuckstück: Die Schutzhütte am Ostufer des Müllroser Sees steht bereits. Die Stadt finanziert das Projekt, das den Wanderweg für Einheimische und Touristen noch attraktiver machen soll. Weitere Ideen sollen in den kommenden Monaten umgesetzt werden. © Foto: Janet Neiser

Janet Neiser

Müllrose (MOZ) Es wird gehämmert und gesägt am Ostufer des Müllroser Sees. Am Wanderweg wird eine Schutzhütte gebaut. Eigentlich steht sie schon. In dieser Woche wurde für das Dach gesorgt. Zudem haben Lokalpolitiker sich den Ort für eine neue Aussichtsplattform angeschaut.

„Die Hütte ist ein Traum.“ Schlaubetals Amtsdirektor Matthias Vogel, der den Wanderweg auch aus privatem Erleben kennt, macht gleich noch ein paar Fotos. „Ich liebe es, wenn das alles aus Holz ist“, betont er. Rustikal und schick sieht sie aus, die Wanderhütte am Ostufer, die offiziell auch Schutzhütte heißt. Die Idee dazu ist nicht neu. Im Gegenteil, die hatten Mitglieder des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Umwelt und Forst schon vor etwa drei Jahren, als ein paar von ihnen den Wanderweg erstmals kritisch beäugten und nach Entwicklungsmöglichkeiten Ausschau hielten.

„Wir haben uns Gedanken gemacht, wie der Weg aussehen könnte“, sagt Reno Hölzke, Stadtverordneter und Vorsitzender des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Umwelt und Forst, in dieser Woche bei einem Vor-Ort-Termin. Damals habe die alte Verwaltungsspitze so eine Hütte aber nicht gewollt, weiß er. Der neue Amtsdirektor sei hingegen sofort begeistert von der Idee gewesen.

„Der Weg wird schließlich viel frequentiert“, meint Reno Hölzke. Sowohl am Wochenende als auch unter der Woche. Und kaum hat er das gesagt, kommt eine Joggerin vorbei. Zudem hätten auch viele ältere Müllroser sich immer wieder eine Sitzmöglichkeit gewünscht.

Die haben sie nun, sogar mit einem Dach über dem Kopf und einem Tischchen. Einem Picknick steht also nichts mehr im Weg. Auf der gegenüberliegenden Seite am See sei zudem eine Art Gedenkstein geplant, auf dem alle Förster verewigt werden, die jemals den Stadtwald bewirtschaftet haben, verrät Hölzke.

Der Bau der Hütte hat bereits Ende des vergangenen Jahres begonnen, nachdem die Stadtverordneten dem Projekt zugestimmt hatten. Finanziert wird es aus dem Haushalt der Stadt Müllrose, sagt Amtsdirektor Vogel. Der Preis der Schutzhütte liegt ihm zufolge bei rund 9150 Euro. „Für den Bau werden Geldmittel aus einer Spende der Firma Elas verwendet“, informiert er.

Auch die neue Leiterin des Naturparks Schlaubetal Inka Schwand hat sich in dieser Woche ein Bild von der Hütte gemacht und lässt sich auch in die weitergehenden Pläne für den Wanderweg einweihen. „Wir wollen, dass sie das alles mal sieht“, sagt Reno Hölzke. „Wir wollen da von Anfang an mit offenen Karten spielen und wissen, was sie denkt.“ Schließlich befinde man sich im Naturpark. Bis auf die Dachpappe ist Inka Schwand durchaus angetan von der Hütte und der Idee, neben dem Seeschlösschen eine Aussichtsplattform einzurichten. Auch diesen Platz schaut sie sich mit Reno Hölzke, Matthias Vogel und Ingomar Friebel, der ebenfalls Ausschussmitglied ist, an.

Die Fläche befindet sich tatsächlich in direkter Nachbarschaft zum bewohnten Seeschlösschen, an dem öffentlichen Wanderweg. Bislang gehörte das Grundstück einem Eisenhüttenstädter Lokalpolitiker. Nach einige Gesprächen hätten sich die Stadt und der Eigentümer auf einen vertretbaren Preis einigen können, erklärt Friebel. Er hatte einst die Idee für einen Aussichtspunkt am See. Ursprünglich schwebte ihm ein Aussichtsturm vor. Nun habe man sich auf eine Plattform verständigt.

Von diesem Punkt aus könne man unter anderem gut die Wasservogelwelt am See beobachten, sagt Hölzke. Theoretisch könnte die Naturparkleiterin noch Nein zu dem Bauvorhaben sagen. Doch sie scheint eher angetan davon. „Man kann das alles ja auch naturnah gestalten“, erklärt sie – auch in Bezug auf die Zuwegung zu der Plattform. Im Entwurf der Haushaltsplanung sei das Geld für das Projekt schon eingestellt. Es müsse noch beschlossen werden, meint Friebel, der da guter Dinge ist.

Um den Wanderweg rund um den See noch attraktiver zu gestalten, ist unter anderem auch das Aufstellen von neuen Holzpflöcken mit Hinweiszeichen und QR-Codes geplant. Spaziergänger können dann ihr Handy davorhalten und bekommen eine Erklärung, was zu sehen ist.