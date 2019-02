Eltern poltern gegen Poller

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Keine 24 Stunden stehen die Poller, da dienen sie einem Hamburger am Mittwochnachmittag bereits als Lehne. Von der Debatte um die Hindernisse wisse er nichts; er sei zu Besuch und hole das Kind von Freunden von der Rahn-Grundschule ab. „Man hat mir aber gesagt, dass es mit dem Parken hier schwierig ist“, sagt der junge Mann, während er auf dem Platz vor dem Grasnick-Brunnen wartet. Einen Parkplatz habe er in der Gartenstraße ergattert. „Ich hatte Glück, ab nächster Woche ist der Abschnitt laut Schild gesperrt.“

Die Park-Situation vor der Rahn-Grundschule ist bei Eltern ein Dauerthema. Weil es zu wenig Haltemöglichkeiten gibt, parkten sie in der Vergangenheit auch vor dem Grasnick-Brunnen. Darunter litt das Pflaster. Verstärkte Kontrollen durch Ordnungsamt und Polizei hätten auf das Parkverhalten keine Wirkung gehabt, heißt es aus dem Rathaus. Deswegen ließ die Stadt am Dienstag 20 Poller setzen.

Auch Ingo Pflug wich auf die Ebene vor dem Brunnen aus, wenn er seinen Nachwuchs abholte. Am Mittwoch parkt er aus Mangel an Alternativen kurz hinter der Einmündung in die Gartenstraße. „Es ist einfach schrecklich. Die Elternhaltestellen sind besetzt, die Straße zugeparkt und hier ist eine Fläche, die man wunderbar als Parkplatz nutzen könnte“, sagt er und deutet auf die Freifläche neben der Grundschule.

Nicht nur Eltern, auch Lieferanten sind gerne auf den Platz am Grasnick-Brunnen ausgewichen, um zu parken. „Unser Lieferant weiß noch gar nichts von den Pollern“, sagt Ersting’s Family-Mitarbeiterin Corinna Krämer. Alle drei Tage, meist in den Abendstunden, bringe er neue Ware. „Die Parkbuchten sind dann zu, wo soll er da stehen?“ Für den Lieferverkehr, sagt Sprecherin Anne-Gret Trilling, habe die Stadt bisher keine Lösung parat.