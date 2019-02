Süße Pralinen und polnische Vokabeln

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Das zweite Halbjahr an der Volkshochschule Oder-Spree hat begonnen; für Backliebhaber und Sprachinteressierte gibt es am Standort Fürstenwalde noch freie Plätze.

Seit Jahren besteht dort eine Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus in der Wladimir-Komarow-Straße, wo im April zwei Kurse für Liebhaber von essbaren Kreationen laufen. Elke Lux, die langjährige Leiterin des Hauses, zeigt am 2. April die Kunst der Tortenverzierung und am 9. April die der Pralinenherstellung. Die Kurse finden jeweils von 17 bis 20.15 Uhr statt; neben der Kursgebühr von 12,20 Euro, ermäßigt 9,44 Euro, fallen 5 Euro für die Zutaten an. „In Eisenhüttenstadt sind diese Kurse der Renner, es wäre schön, wenn sie auch in Fürstenwalde zu einem festen Angebot würden“, sagt Regionalstelleiter Jörg Fiedler.

Traditionell sehr gut angenommen werden in Fürstenwalde Sprachkurse. Bisher immer zustande gekommen sei der Kurs Polnisch für Anfänger, so Fiedler. Bisher reichen die Anmeldungen allerdings nicht an die notwendige Teilnehmerzahl von sieben heran. Der Kurs bietet einen Einstieg in die polnische Sprache und ist für die Verständigung bei Besuchen im Nachbarland geeignet.

Er beginnt am 4. März; die 45 Unterrichtsstunden finden wöchentlich von 18 bis 20.30 Uhr statt. Ebenfalls an Einsteiger richtet sich der Kurs Spanisch für Anfänger. Er läuft donnerstags, ab dem 7. März, von 18 bis 20.30 Uhr ebenfalls im Geschwister-Scholl-Gymnasium, Frankfurter Straße 70. Für die Sprachkurse wird jeweils eine Gebühr von 106,50, ermäßigt 75,45 Euro, erhoben.

Anmeldung und Informationen unter Tel. 03361 74760 und im Internet unter www.vhs-los.de