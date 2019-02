Elektrobus statt Spreebrücke

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Stadtverordneten haben am Mittwoch wie erwartet das Thema Spreebrücke für Fußgänger endgültig ad acta gelegt. Dafür gibt es zwei neue Ideen zum Thema Mobilität. Es geht und Radwege und Elektrobusse.

Mit einer Spreebrücke von Bahrensdorf über die Spreeinsel zur Gartenstraße wollte Bürgermeister Frank Steffen dafür Sorge tragen, dass die Bewohner des schnell wachsenden südöstlichen Teils von Beeskow schneller und ohne Auto in die Innenstadt kommen. Nun hat die Verwaltung selbst vorgeschlagen, das Projekt zu stoppen. Zu hoch scheinen schon allein die Umweltauflagen. Rund 8000 Euro sind in die vorläufigen Untersuchungen geflossen.

Unabhängig davon machen sich die Stadtverordneten weiter Gedanken, wie man die Anbindung in die Innenstadt verbessern kann, ohne dass noch mehr Autos fahren. Eine Idee kommt von der SPD. Bei dem Vorhaben geht es erneut um die Anbindung von Bahrensdorf. Die Sozialdemokraten schlagen vor, den alten Wanderweg von der Frankfurter Straße zum Eichwerder als kombinierten Fuß- und Radweg auszubauen. In der Stadtverordnetensitzung wurde das nur kurz andiskutiert. Karin Niederstraße (Die Linke) wies darauf hin, dass der Ausbau naturnah geschehen müsse. Keinesfalls dürfe es eine 2,5 Meter breite Asphaltpiste geben. Ähnlich argumentierte CDU-Fraktionschef Eberhard Birnack. Die Christdemokraten forderten zudem, dass es zu keinen finanziellen Belastungen der Anlieger kommen dürfe.

Das will auch die Stadtverwaltung nicht. Da von der Spree- und Seeseite aus keine Grundstücke erschlossen werden, dies geschieht über die Bahrensdorfer Straße, sei dies machbar, hieß es. Endgültige Entscheidungen gibt es aber noch nicht, das Thema wurde in die Fachausschüsse überwiesen und wird nun in den kommenden Wochen beraten.

Das gilt auch für die Stellungnahme der Fraktion FDP/Bauernverband, der eine noch viel weitergehende Idee enthält. Die Fraktion schlägt eine emissionsfreie „Stadtbahn auf Rädern“ vor. Das strom- oder brennstoffzellenbetriebende Mobil, so die Idee, könne die Ortsteile und die peripheren Wohngebiete mit der Innenstadt verbinden. Mehrere Effekte könnten damit erzielt werden: Vor allem ältere Bürger ohne eigenes Fahrzeug würden leichter zu Ärzten und Einkaufsmöglichkeiten gelangen, Kinder können ohne Schulbus zum Vereinssport und zum Musikunterricht. Insgesamt würde sich die Teilhabe der Ortsteilbewohner am öffentlichen Leben verbessern. Zudem würden weniger Privatfahrzeuge in die Stadt kommen, die Parkplatzsuche, beispielsweise am Krankenhaus, werde einfacher. Und nicht zuletzt sei der emissionsfreie Bus eine Attraktion für Touristen.